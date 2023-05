“Menos mal cuando ma.... me pagaban en efectivo”: Naya Fácil realiza fuerte descargo tras problemas con el SII

Naya Fácil realizó un fuerte descargo en sus redes sociales, esto luego haber pagado un millonario monto al Servicio de Impuestos Internos (SII) tras regularización de sus ingresos.

Todo comenzó cuando la influencer contó que aún está en medio de conversaciones sobre sus impuestos, por lo que está muy molesta con la institución, ya que según sus palabras, solo persiguen su caso y no el de otros creadores de contenido.

“Para mi es tremendo desgaste mental, me van a volver loca”, expresó de entrada y reveló que por una mala asesoría ha tenido todos estos dramas y la han perjudicado en varios aspectos.

“Yo pagué mis weas y me siguen hueviando, me tienen enferma (...) ¿Cómo es posible que yo sea la única influencer que huevean? ¡Qué hueveen a los demás que trabajan con grandes marcas!”, lanzó furiosa.

Asimismo, aseguró que ella está sola en este rubro porque no quiere tener relación con ninguna persona del medio, puesto que no está interesada en estar envuelta en cahuines. “No estoy ni ahí con ninguna marca, ni con ningún influencer culiao”, arremetió.

La antigua Naya

Posteriormente, y tras dar una charla sobre cómo las personas más ricas evaden los impuestos, Nayadeth Neculhueque recordó cómo generaba ingresos en el pasado.

“Menos mal cuando mara... me pagaban en efecto, si no me ven hasta eso. Son más interesados en la plata, si fuera legal me sacarían los billetes de la...”, escribió con rabia.

En la misma línea, sostuvo que “jamás me voy a quedar pata, si hay que volver a vender la... lo hago. Si yo no le hago asco a ningún hombre (...) Pero cobraría en efectivo”.

Finalmente, Naya explicó que volvería a estas andanzas porque “jefe jamás voy a tener. A mi nadie me va a venir a mandar. Prefiero mil veces prostituirme”, concluyó.

Historia de Naya Fácil | Instagram

