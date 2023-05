Stingo le contestó con todo a Neme tras responsabilizarlo de triunfo republicano: “Hay que revisarse un poquito”

José Antonio Neme hizo un particular análisis tras las elecciones del domingo, en la que los republicanos anotaron un aplastante éxito. “Yo lo siento mucho, yo conozco a Daniel Stingo, trabajé con él, le tengo un gran aprecio, pero creo que es uno de los grandes responsables. Fue un desacierto esa frase e incluso creo que Daniel Stingo ya hizo ese análisis”, dijo determinante el conductor de “Mucho Gusto”.

Esto por las declaraciones que dio el abogado luego de su triunfo en las elecciones de constituyentes. “Los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros, que quede claro. Los demás tendrán que sumarse. ¿Quiénes somos nosotros? Los que no somos de derecha, los que no estábamos por el Rechazo. Aquí no ganó la derecha y ahora no son una mayoría”, fue su declaración en el 2021.

Pero ahora el abogado le contestó.

En “La Voz de los que Sobran”, Stingo precisó que “cuando se buscan culpables y otros se suman, primero hay que revisarse un poquito. Así que decirle a algunos como Neme, El Mercurio u otros, que los clicks no son tan necesarios cuando se busca la verdad. Busquen responsables en los que verdaderamente lo son. Yo sigo ejerciendo como abogado, no tengo cargos”.

“Propusimos al país una posible constitución, fue rechazada (...) ahora estamos pagando algunos los platos rotos, es muy fácil pegarle ahora a los ex constituyentes, no pierdes nada”, sentenció.