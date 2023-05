“Lo que no les he contado”: Nico Yunge reveló que le diagnosticaron diabetes a semanas de su tratamiento por un tumor

Nicolás Yungue reveló este sábado en sus redes sociales que estas últimas semanas lleva un estricto régimen para controlar la glucosa en su cuerpo luego de ser diagnosticado con diabetes tipo 2.

La inédita revelación la entregó en las historias de su cuenta de Instagram, misma plataforma en la que hace un par de días había dado cuenta del éxito en el tratamiento clínico que debió realizar para controlar un tumor cancerígeno.

“La verdad es que ya estoy en mi casa, estoy mejor, estoy en recuperación todavía, y la verdad es que quería grabarles un video porque me han llenado el corazón y no tengo palabras para expresar la gratitud que tengo con todos sus mensajes, amor recibido, mensajes internos”, señaló Nico en el primero de los cortos que este viernes subió a la plataforma social.

“Todavía no he tenido tiempo para ir respondiendo uno a uno (los DM), pero lo voy a hacer, pero la verdad han hecho que mi recuperación sea mucho más pronta, que me sienta acompañado, que me sienta aliviado, y la verdad que esas cosas no tienen precio”, prosiguió.

El duro año de Nico Yunge

“Ha sido un año muy duro, pero su compañía lo ha hecho mucho mejor, y la verdad es que, de todo corazón, les quiero dar las gracias y mandarles un beso enorme, y que tengan un excelente fin de semana. Gracias por todo y los quiero mucho”, indicó Yunge, quien esta mañana volvió a contarle a sus seguidores de su satisfacción por el resultado positivo en el control de su tumor.

“Estoy tan contento, de verdad, como agradecido de la vida. No sé, tengo tanto para estar agradecido, estoy contento, estoy caminando (...) la verdad es que ha sido un alivio tan grande, me siento tan agradecido que no puedo evitar sonreír y querer compartirlo con ustedes, así que espero que ustedes también estén sonriendo y que estén disfrutando su día sábado”, señaló Nico en otra historia de Instagram, donde aprovechó de entregar la nueva afección de salud que se unió las últimas semanas a su delicado estado por el tratamiento a su tumor.

“Lo que yo no les he contado es que me diagnosticaron con diabetes antes de esto. Bueno, no antes, hace un mes y medio, y la verdad es que me ha cambiado mucho la vida, pero para mejor”, avisó el exrostro de programas juveniles en Chile, quien aseguró estar controlando muy bien su diabetes.

“Había dejado de tomar de todo antes y cuando me diagnosticaron hubo como un cambio muy rápido en mi glucosa, y fue como de 44 a 124. Mi doctor está ciento por ciento convencido de que la podemos revertir. La verdad es que los cambios han sido increíbles, mi azúcar ha bajado ciento por ciento, me tengo que pinchar tres veces al día, estoy tomando metaformina (NdR: metformina), tres veces al día. ¿Pero porqué les cuento esto? Porque la verdad he hecho grandes cambios en mi vida y no sólo estoy con lo médico, sino que con cosas orgánicas y saludables, y les voy a ir mostrando las cosas que hago”, apuntó.