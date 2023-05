“No aguantó Camila tanta tristeza”: perrita de una joven fallecida en un choque muere de pena 48 horas después del accidente

Una trágica historia conmovió esta última semana en México, luego que la madre de una joven de 22 años, fallecida el pasado de 6 de mayo en un accidente de tránsito, revelara en sus redes sociales que sólo 48 horas después de su deceso, su mascota, una perra de nombre Camila, muriera como consecuencia de la pena que tuvo al no ver a su dueña.

Fue Alma Delia Ocañas, quien relató ambas y dolorosas pérdidas, en su cuenta de Instagram, plataforma en la que durante los últimos días ha ido contando de los lamentables sucesos.

La lealtad de las mascotas

“Mi niña, me has dejado con el corazón hecho pedazos. Contéstame mi niña, te grito, te grito y no me respondes. Nanis, nanis, nais, contéstame mi hija”, fue la primera publicación de la madre de Alma Adriana en la red social, a pocas horas de confirmarse su muerte en la ciudad de Nuevo León, a consecuencia del choque que protagonizó en su automóvil -y junto a otras compañeras de universidad- contra un camión de carga, cuyo “chofer se dio a la fuga”.

Luego del desenlace fatal, y tras realizar los servicios funerarios de su hija, Alma Delia se percató que la mascota de su hija estaba muy triste, algo de lo que se dio cuenta al trasladar a Camila hasta el lugar donde se encontraba el cuerpo de la joven.

¿Cuál es la raza del perro más longevo del mundo?: así será su fiesta de cumpleaños

Súper perro: Mascota rescató a niña de feo asalto

“Mi niña, hoy en la mañana (8 de mayo) falleció tu perrita Camila. No aguantó Camila tanta tristeza. Ayer que la llevaron para que se despidiera de ti le veía su ojitos con una profunda tristeza. Ay, Dios mío, no puedo con tanto”, se lamentó la mujer, quien en una nueva publicación, en esta oportunidad acompaña de las fotografías de su hija junto a Camila, y otra de una casita de madera rosada con los restos del can, aseguró que ambas estarán juntas en el cielo.

“Mi niña, tu perrita Camila estará contigo, no estarás sola, te estará acompañado por siempre. Tu mija Camila, papá Dios dame la fortaleza para sobrellevar este proceso tan doloroso”, reflexionó.

“Ya estamos al fin todos juntos”: Maura Rivera compartió emotivo encuentro con sus mascotas

Sus tristes publicaciones fueron ampliamente comentadas por usuarios de la plataforma social, quienes valoraron la relación que tuvieron Alma Adriana y Camila, que finalmente se selló con la partida de ambas en menos de 48 horas.