“El amor es lo más importante”: Mujer se casa consigo misma tras permanecer 40 años soltera

Tener una pareja en estos tiempos es cada vez más complicado y el sueño de la boda, que muchas personas tienen, sobre todo las mayores, puede que nunca llegue a realizarse. Por lo mismo, una mujer estadounidense llamada Dorothy Fedeli, de 77 años, decidió que era momento de no esperar más.

Aunque ya se había casado en una ceremonia civil -sin vestido de novia- en 1965 y tuvo tres hijos producto de esa relación, terminó divorciándose nueve años después. Por eso ahora, tras estar 40 años soltera, decidió hacer algo por la situación y casarse consigo misma, el “amor de su vida”.

“Esto es algo que siempre he querido”

Según El Heraldo, Dorothy realizó una ceremonia religiosa el sábado 13 de mayo en la casa de retiro donde vive, “O’Bannon Terrace”, la que está ubicada en Goshen, Ohio.

La adulta mayor sacó la idea de casarse con ella misma de un programa de televisión, donde vio que una mujer hizo lo mismo. Ella misma organizó la ceremonia, decoró los pasillos y usó un vestido de novia blanco en su camino al altar. “Nunca pensé que me vería tan bonita en una cosa de novia”, juró.

“Es emotivo para mí porque esto es algo que siempre he querido. He estado conmigo misma durante 40 años. Un día en la Iglesia se me ocurrió que debes hacer algo especial por ti mismo”, agregó.

Después, al ser cuestionada por su decisión, dijo que “esto es algo que siempre quise. Quería casarme y tener una vida feliz, pero las cosas no resultaron así y ahora tengo una segunda oportunidad de hacer algo que me hará feliz”.

“El amor, el amor es lo más importante de este mundo, y si amas a Dios y te amas a ti mismo, este mundo será un campo de rosas”, finalizó.

