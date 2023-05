“¡Oye no le pegues al profe!”: Video muestra feroz paliza de alumno a un docente de Buin

Me envían por interno este video de agresión física a un profesor por parte de un alumno de 2do medio del Liceo 131 Buin.



Esto fue ayer 16 de mayo.



Aula segura?



No sé quién puede intervenir aquí pero etiqueto al alcalde @MIGUELARAYALOBO y al @Mineduc porque no pueden seguir… pic.twitter.com/BC0pakrK5R