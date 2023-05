“Cara de raj...”: Maldonado descueró a Claudia di Girolamo por millonarios sueldos en TVN

Patricia Maldonado arremetió con todo contra la actriz Claudia di Girolamo, quien en entrevista con Cadena Nacional criticó la derrota de los consejeros constitucionales y el amplio triunfo que ganó el Partido Republicano, en manos del abogado Luis Silva.

Ante esto, la exMucho Gusto le respondió fiel a su estilo, señalando que “¿Por qué no ganaron ustedes? Porque son idiotas, porque han hecho la pega mal, porque son mentirosos, corruptos, me faltan adjetivos que decirle”.

Además, reclamó que Claudia di Girolamo estaba ofendiendo a la gente que votó por si candidato favorito, dándole una amplía mayoría.

“Cuando usted habla de Republicanos, usted está hablando de la cantidad de gente que votó en Chile por los Republicanos (...) Así que usted está entrando a ofender a toda la gente que votó”, agregó.

Finalmente, Maldonado le sacó en cara lo millonarios sueldos que recibía en TVN, cuando era “La Fiera” de las teleseries.

“¿Usted habla de igualdad, señora Di Girolamo? ¡No sea cara de ra…! ¿O tiene Alzheimer? Me tinca, me tinca que usted ya entró en la etapa”. Usted habla de igualdad con la cantidad de millones que ganaba en Televisión Nacional, señora. ¿Se olvidó de lo que le pagaban a usted? ¿Eso es igualdad? Compare lo que usted ha ganado a través de las teleseries con una jubilación, con el sueldo de un profesor, con la operadora de cualquier negocio”, complementó.

“Usted viene a decir que ‘queremos un país más justo e igualitario’… típico del comunista penca que quiere ser intelectual. No podemos ser igual, idiota. No podemos, tonta. ¡Tonta! No somos iguales”, consignó La Cuarta.

Las palabras de Claudia di Girolamo

“Me queda como poncho entender por qué no ganamos nosotros. Nosotros somos las personas que queremos un país diverso, más justo, que progrese en igualdad, en el arte y la cultura, en la educación, en fin... no un país rígido donde el aborto está prohibido o la eutanasia está prohibida, o donde las personas no puedan elegir, finalmente”.