“Es lo que debemos asumir como pareja”: Vanesa Borghi compartió tiernos recuerdos de su hija Clara

Este domingo, Vanesa Borghi confirmó el triste fallecimiento de su hija recién nacida, Clara Garces Borgh., quien fue fruto de su relación con Carlos Garcés. En este contexto, es donde la modelo argentina publicó una de las imágenes que alcanzaron a tomar de la bebé.

“Mi corazón se desgarra de dolor y no existen palabras para explicar lo que siento. Me invade la pena, angustia y un sin fin de sentimientos que me agotan, que me dejan sin fuerza. Fueron los 6 meses más lindos de mi vida”, expresó durante esta mañana.

Ahora, nuevamente se quiso referir al tema y contó cómo ha intentado sobrellevar esta difícil situación: “Para quienes me están preguntando cómo sigo... Acá esta la respuesta, no es la que quisiéramos pero es lo que debemos asumir como pareja”, escribió a través de su cuenta de Instagram.

Historia de Vanesa Borghi | Instagram

Posteriormente, Vanesa compartió el conmovedor recuerdo que tendrá de su hija gracias a la clínica y Fundación Amparos, que tiene como objetivo acompañar a quienes han sufrido la muerte de su bebé durante el embarazo o al poco tiempo de nacer.

“En la clínica nos dieron la caja @fundacion_amparos y gracias a esta podemos tener el recuerdo de los hermosos pies de Clara (es muy lindo lo que hacen)”, aseguró Borgui.