Coni Piccoli desde su nueva casa en Italia: “Me causa miedo Chile; acá no, nada”

Hace solamente un par de semana que Constanza Piccoli dio a conocer que realizó una nueva inversión en su vida, y junto a su hermana se compraron un departamento en Italia, específicamente en la ciudad de Paola, región de Calabria.

En este contexto, es donde la exactriz de BKN reconoció sentir temor por la sensación de inseguridad que le genera salir en Santiago y que en su nueva vivienda no era así.

“¿Te da miedo andar caminando sola allá? A mí me asusta andar sola acá”, le comentó una usuaria a través de la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram.

“En Chile, me da miedo salir caminando, salir en auto, salir de cualquier manera de mi casa, me da miedo, me causa mucha ansiedad… obviamente lo hago igual, pero sí, me causa miedo Chile; acá no, nada”, aseguró sincera.

“Aquí la vida es distinta”

Asimismo, Piccoli explicó que “acá (sur de Italia) puedes andar en auto en la noche y no existe ni siquiera un poquito de angustia, nada. Nosotras hemos caminado de noche, tarde y en ningún momento he sentido miedo. Aquí la vida es distinta, pero bueno, sí siento miedo cuando salgo en Santiago”, sostuvo.

Finalmente, reconoció que este sentimiento puede ser a raíz de un asalto que sufrió en la capital de nuestro país. “Igual debe ser por el trauma del portonazo que me hicieron hace un año y medio, dos años casi... fue demasiado traumático para mí, pero ahí estamos”, cerró.

Cabe recordar que Coni aclaró que su nuevo inmueble en Italia solamente será para vacacionar, puesto seguirá viviendo en territorio chileno.