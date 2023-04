“No ha sido nuestro mejor día”: Coni Piccoli debió retrasar los trámites de compra de un departamento con su hermana en Italia

La exactriz de la serie juvenil BKN, Constanza Piccoli, y su hermana, Romina, confirmaron esta semana la compra de un departamento en la localidad italiana de Paola, en la región de Calabria.

La importante inversión, contaron las jóvenes en conversación con lun.com, la concretaron el año pasado gracias a la ayuda de su padre, quien las “orientó” en la realización de “todos los trámites” de compra del inmueble.

El proyecto de Constanza Piccoli y su hermana

“Estuvimos viendo varias opciones y nos decidimos por el departamento actual. Él nos ayudó porque habla muy bien italiano y nos orientó en todos los trámites”, cuenta Romina.

Y aunque por estos días han avanzado bastante en decorar su nueva inversión, Constanza reconoció en sus redes sociales que por un imprevisto el proceso de compra se retrasó.

“Hoy no ha sido nuestro mejor día porque el tema de los papeles se atrasó, un día. Mañana (martes) tenemos que hacer el trámite que pensamos que íbamos a hacer hoy (lunes). El tema de los maestros también se atrasó un día, entonces hoy no es como nuestro día. Así de simple. Así que decidimos mejorarlo. Vamos al supermercado a comprar las cosas que nos faltan, yo voy en búsqueda de mi Red Bull Zero o Light. En algún supermercado de acá tiene que haber y hoy es día de estudio. Me voy a poner a estudiar con todo para la universidad (cursa el cuarto año de Ingeniería Comercial), porque tengo prueba, y la Romi se metió a un curso también, así que hoy día vamos a estudiar. Vamos a estar encerraditas en el departamento acá”, contó Coni en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

Coni Piccoli contó de los primeros problemas que ha tenido luego de comprar el departamento en Italia. Fuente: Instagram @coni_piccoli.

Pese al imprevisto, ambas se mostraron felices de ser dueñas de la propiedad. Tal como lo aclara Romina: “Tiene tres habitaciones y un baño pero es enorme, tipo antiguo. Tiene vista al mediterráneo y está en el centro de la ciudad”.

“Hay que cambiar el piso, cañerías, pintar y la cocina la cambiamos de distribución. Igual hay algo muy curioso, nos dimos cuenta que los italianos, al menos del sur, al momento de cambiarse de casa se llevan, literal todo, hasta el lavaplatos”, añade la psicóloga.

El inusual proyecto lo armaron hace más de una década, cuando en 2012 viajaron por primera vez a Italia junto a su familia. “Desde ahí quedamos con ese bichito de vivir en Europa. La primera vez vinimos nos enamoramos de su cultura. Mis papás siempre nos hablaron mucho de la historia de Italia, ya que siempre fue un sueño de ellos inicialmente (vivir en dicho lugar)”, señala Coni.

“Estábamos con ataque”: Coni Piccoli contó accidentada anécdota en su viaje junto a Kel Calderón

Coni Piccoli reveló que se casará solo por el civil: “Nico no es creyente y yo no creo en la iglesia”

“Mi papá vivió un tiempo en el sur de Italia mientras tramitaba la ciudadanía y se enamoró de esta ciudad (Paola), por eso nos animó a invertir nuestro dinero aquí y realmente ha sido una muy buena decisión. Es una ciudad reconocida más por italianos que vienen a vacacionar que por extranjeros, por eso tiene mejores precios que, por ejemplo, comprar en Roma, Nápoles o Florencia, aunque sigue siendo una gran inversión para nosotras”, cuenta la actriz, quien ya tiene claro el destino que tendrá esta nueva propiedad en sociedad con su hermana.

“No es un piropo, no es bacán”: Coni Piccoli vivió complejo momento tras ser acosada por hombre mayor