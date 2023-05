“Tenemos un angelito que nos cuidará por siempre”: El emotivo mensaje de la pareja de Vanesa Borghi tras fallecimiento de su bebé

Durante el pasado fin de semana, Vanesa Borghi entregó una triste noticia a sus seguidores, revelando el fallecimiento de su hija recién nacida.

Según la información entregada por la modelo argentina, la bebé de seis solamente habría estado algunas horas con ella y con su pareja, Carlos Garcés.

“Mi corazón se desgarra de dolor y no existen palabras para explicar lo que siento. Me invade la pena, angustia y un sin fin de sentimientos que me agotan, que me dejan sin fuerza. Fueron los 6 meses más lindos de mi vida y gracias a vos me di cuenta de que existe un amor sin límites, más allá de todo lo imaginable”, expresó la modelo en su cuenta de Instagram.

En este contexto, es donde Garcés también tuvo sentidas palabras para la partida de su hija: “Nadie es experto en su dolor… Nos diste los 6 meses más lindos de nuestras vidas, ya sabremos por qué viniste por tan poco, pero también sabemos que ya tenemos un angelito que nos cuidará por siempre”, sostuvo brevemente.

Cabe señalar que la modelo argentina estaba hace más de 20 días con complicaciones de salud, por lo que desde abril se encontraba internada por un embarazo de alto riesgo en un centro asistencial del sector oriente de Santiago.