Violento “bautizo” a joven rugbista de la UC desató la furia de Fran García-Huidobro: “Hacerte fuerte humillando a otro”

Fran García-Huidobro, recurrió a las redes sociales para expresar su indignación por un impactante incidente de iniciación en el rugby que involucra a un joven jugador de la Universidad Católica de Chile.

Fue en 2019 cuando el joven atleta resultó gravemente herido en el rostro y cuero cabelludo luego de ser agredido por más de 10 de sus compañeros en un violento “ritual”.

La furia de García-Huidobro fue desencadenada por un reciente reportaje que vio, el cual resaltaba la prevalencia de los rituales de iniciación en diversos deportes, especialmente en el rugby. Reflexionando sobre su propia experiencia universitaria, exclamó: “Ingresé a la universidad en 1992. Nos quitaban la ropa, los zapatos, nos pintaban el pelo, nos quitaban nuestras pertenencias y no podíamos resistirnos. ¡Eso fue hace 30 años!”.

“¿En serio todavía existe esa ridiculez de bautizar a un compañero o una compañera, haciéndolo pasar pésimo, rapándole la cabeza?”, continuó expresando.

Dirigiendo su atención hacia el deportista herido, García-Huidobro enfatizó la falta de intervención durante el incidente. “El chico del que estamos hablando quedó con cortes en la cabeza y nadie hizo nada. ¿No sería mejor hacer una convivencia o un asado? ¡No hemos avanzado nada!”, exclamó con indignación.

En un video posterior publicado en sus historias de Instagram, García-Huidobro continuó con su discurso, resaltando la corta edad de la víctima. “Este chico tenía solo 16 años cuando esto sucedió... y nadie se dignó a hacer nada”, afirmó.

“Se retiró del rugby por dos años, un deportista de alto rendimiento nacional, se tuvo que ir por estos ‘bautizos’ que a ustedes le parecen de lo más divertido, pero que no tienen ninguna gracia. Es bullying, es abuso, es acoso cuando 10 van contra 1. ¡Paremos esto en serio!”, advirtió.

“No me importa de dónde vienen, ni la escuela a la que asistieron, ni el club deportivo al que pertenecen, ni su estatus socioeconómico... esto está mal”, declaró con determinación.

“Hacerte fuerte humillando a otros habla de ti, de tus padres y de tu educación. No queremos esa gente, no quiero esos adolescentes, en ninguna parte. Lamento mucho estar tan enojada, pero me tocó la fibra. Ningún niño, en ninguna situación, debería pasar por esto”, concluyó García-Huidobro.