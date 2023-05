Julia Fernandes reveló la triste razón por la que se alejó de las redes sociales: “La situación no está fácil”

La modelo y exchica reality brasileña, Julia Fernandes, abrió el corazón esta semana en sus redes sociales para revelarle a sus seguidores los tristes motivos que la llevaron a alejarse por un mes y medio de las plataformas digitales.

En una serie de registros publicados en las historias de su cuenta oficial de Instagram fue que la exparticipante de programas de telerrealidad y candidata a reina del Festival de Viña del Mar, sinceró los motivos de su alejamiento virtual, principalmente, para dedicarle mayor tiempo a su familia, que por estos días vive momentos difíciles con la salud de uno de sus integrantes.

El desahogo de Julia Fernandes en Instagram

“Bueno, mis amores, estoy volviendo acá a las redes sociales después de un mes y medio. Les quiero decir que yo estuve con mi familia. Las personas que son más cercanas saben lo que yo estaba pasando. Bueno, yo no fui criada cerca de mi papá, entonces para mí, mi abuelo y mi tío me criaron”, inició Julia, quien evidenció su tristeza al revelar el prolongado tiempo en que no pudo compartir junto a sus familiares por estar radicada en Chile.

“Mi mamá hace mucho tiempo que no va a Chile, porque mi mamá dedicó prácticamente cuatro años de su vida a cuidar a mi abuela que está viejita y mi tío que tiene cáncer, tiene un cáncer en la cabeza. Ya le hicimos una cirugía para sacarle un tumor, pero volvió, y la situación no está fácil”, reconoció.

Julia Fernandes contó el triste motivo que la alejó de las redes sociales. Fuente: Instagram @juliafernandescl.

“Yo quería un tiempo lejos de las redes sociales para poder, de verdad, estar cerca de mi familia y para no tener que estar contestando el teléfono, contestando mensajes, haciendo videos, porque mucha gente me escribe”, aclaró la brasileña.

“Entonces yo preferí desaparecer, justamente, para dedicar ese tiempo a ellos. Y seguro que yo siento que los videos que yo hago con mi familia y todo, me traen felicidad, pero al mismo tiempo me traen mucha pena, porque cada vez que hago los videos quedo pensando que son videos que yo voy a sentirme muy triste cuando los vuelva a ver”, prosiguió Fernandes, quien ya más tranquila con su desahogo indicó que retomará el contacto con sus seguidores de redes sociales, no sin antes irse de vacaciones por unos días junto a su madre.