“Fascinante la ironía”: Amaro Gómez-Pablos acusa doble moral para criticarlo por sus cuestionamientos a Elisa Loncon

Amaro Gómez-Pablos acusó este viernes en sus redes sociales la doble moral de sus críticos que lo sindicaron de ser racista por pedir que Elisa Loncon entregara sus antecedentes académicos, tal como lo hizo la periodista Alejandra Matus en su programa “Descabelladas”.

Hace algunos días el rostro televisivo se había enfrascado en una ardua discusión con usuarios de Twitter por criticar a la exconvencional constituyente de origen mapuche de no aceptar entregar su documentación académica ante el Consejo de Transparencia y “gozar de un año sabático entregado por la USACH (la casa de estudios universitarios donde trabaja) por su ‘jeraquía académica y antigüedad’ en la institución”.

Sus dichos, por cierto, debió aclararlos en otro tuiteo donde pidió disculpas a la propia Loncon, quien había aclarado que no se había negado a entregar la documentación.

La defensa de Amaro Gómez-Pablos

“Gracias por esa comparecencia Sra Loncon. Si toda la información está y -lo más importante aún- usted no se ha negado a entregar lo que le solicitan y ha colaborado (ese fue mi blanco de crítica y no sus credenciales), no entiendo la reclamación de las instituciones y lamento el malentendido”, señaló en la ocasión el periodista, quien de todos insistió en su molestia hacia “la gente que se erige por sobre los requerimientos que pueda hacer un organismo público”.

“Mi tema nunca fue las credenciales, sino la negativa de la Dra. Loncon a darlos. Nada que ver con raza o cuestionar sus méritos. Es un malentendido. Mi tema nunca fueron las credenciales académicas. Si lees verás que mi blanco de crítica era su negativa a entregarlas ante un requerimiento de un organismo público. Es todo. Y yo me equivoqué porque acaba de decir recién que sí ha colaborado”, explicó el comunicador, quien este viernes, y luego de conocer la declaración realizada por Matus en el caso de Loncon, arremetió contra quienes lo acusaron de racista y no hicieron lo mismo con su colega, que opinó en la misma suya en su programa “Descabelladas”.

“Yo creo que en una sociedad democrática hay que partir por respetar los principios básicos de una democracia que son la transparencia. Elisa Loncon debió haber entregado esa información y juzgar las intenciones o los propósitos de eso después. No se hace más diverso el sistema mediático negándose a entregar información pública”, señaló Matus.

“Misógino, clasista, racista, que me vaya a mi país, etcétera. Es fascinante la ironía. No creo que a Alejandra Matus la acusen de lo mismo por decir lo que dije. La pregunta que sigue es: ¿Entonces quién es clasista, racista, sexista o xenófobo? Quienes acusan aquello lo practican y ni se dan cuenta”, concluyó el periodista.

“A falta de argumentos, la denostación. Ley pareja. No es más que eso lo que se intenta. Y si después de toda esta saga la Dra. Loncón/USACH validan lo requerido por el Consejo, tanto mejor. La mucha ideología nubla el debate”, finalizó en la red social.