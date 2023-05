“¡Gané, gané, gané”: Claudia Conserva y su profunda alegría tras vencer al cáncer de mama

En el tercer capítulo y final de la docuserie “Brava”, Claudia Conserva, mostró su felicidad máxima tras vencer al cáncer de mama triple negativo que le fue detectado el 17 de junio del año 2022, al realizarse un examen preventivo.

Y fue producto de su constancia, disciplina, fortaleza mental y espiritual que le permitieron ganar la dura batalla, gracias al apoyo de su familia, los médicos e incluso los monjes brasileños, a quienes se aferró sagradamente, tal como mostró durante los tres episodios del documental, el cual generó diversas críticas y reacciones en la audiencia.

En el capítulo final Claudia Conserva se sometió a su última quimioterapia e ingresó a pabellón, para que le extirparan el tumor. Situación que confesó, realizó con miedo.

“Habrá un patólogo dentro del pabellón, para ver si sacaron toda la zona con cáncer. La biopsia se demora una semana”, dijo la animadora del programa Milf, consignó Página 7.

Sin embargo, luego de terminar la operación, el cirujano a cargo le dio la gran noticia: todo había salido bien, aunque había que esperar el resultado de los exámenes.

“Me sacaron el ganglio y me sacaron un buen pedazo de pechuga, de tumor digamos, se fue a biopsia. Pero fue todo un éxito, todo bien, mi cirujano quedó contento. Quedé un poquito amarilla y estoy haciendo pipí azul, pero estoy tomando mucha agua, porque tengo que eliminar todo lo que es la anestesia”, replicó Tiempo X.

“Me aferré a la medicina y a mi disciplina. Siento que había hecho todo y ya no dependía de mí. Confié y dije ‘uno tiene que pensar que lo lógico, que es que saliera bien’… aunque podía salir mal”, explicó en pantalla.

“Sabía que era muy importante qué dijera la biopsia durante la cirugía y cuando terminó, me dijeron que habían logrado sacar el tumor. El patólogo presente dijo que no había cáncer, pero mi esperanza era que coincidiera con los resultados”, agregó.

“Me aferré a la medicina y a mi disciplina. Siento que había hecho todo y ya no dependía de mí” — Claudia Conserva tras operación

Claudia Conserva venció el cáncer de mama

Junto a su hermana y su hijo Renato se fueron a la playa, lugar donde Claudia Conserva recibió el resultado de los exámenes.

“Cómo no voy a estar contenta, feliz, si me avisaron que la biopsia salió perfecta y que no existen restos de cáncer”, manifestó.

“¡Estoy libre de cáncer! No se imaginan la alegría… estamos libres de cáncer. Estoy muy contenta. ¡Gané!”, exclamó.

“No se imaginan la alegría de meditar, y poder felicitar y contarle a cada uno de mis órganos que valió la pena. Que todo el esfuerzo, que todo lo que hicimos dio un resultado positivo y que ahora estamos libres de cáncer, es una noticia maravillosa. Estoy muy contenta. ¡Gané, gané, gané!”, expresó Claudia Conserva en su documental.