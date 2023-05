Streamer enfrenta ataques por devolver dinero a Leonardo Farkas: “Me dicen que soy malagradecida”

La reconocida streamer chilena, Andras, ha sido objeto de controversia y ataques en redes sociales luego de su decisión de devolver una generosa suma de dinero al filántropo Leonardo Farkas. Después de revelar que le devolvió cinco millones de pesos al empresario, quien la había ayudado con un tratamiento dental, Andras ha sido víctima de mensajes ofensivos y solicitudes de dinero por parte de algunos usuarios.

A través de su cuenta de Instagram, la joven de San Antonio expresó su frustración: “Me están diciendo que soy malagradecida, que Farkas no tiene por qué darme plata”. Además, reveló que ha recibido numerosas peticiones para obtener el contacto del asesor de Farkas y también ha sido objeto de solicitudes de dinero por parte de sus seguidores.

Andras aclaró que no puede cumplir con estas peticiones debido a que el dinero devuelto tiene un propósito específico. A pesar de su deseo de ayudar, se siente culpable por la presión ejercida sobre ella. “Me encantaría poder ayudarles, de verdad que sí, pero me hacen sentir mal y culpable haciendo lo que hacen”, afirmó.

No solo ha tenido que lidiar con las solicitudes y mensajes ofensivos, sino también con la negatividad de “señoras enojadas” que malinterpretaron su decisión de devolver el dinero depositado por error. La streamer explicó: “Hay una cantidad de mensajes de señoras enojadas, porque me están diciendo que soy malagradecida, que Farkas no tiene por qué darme plata y varias cosas más”. Asimismo, señaló que estas personas no se tomaron el tiempo de informarse correctamente sobre el asunto.

Andras mostró su asombro ante la furia de estas personas: “Me sorprende lo enojadas que están estas señoras conmigo. Yo no entiendo a la gente. Intento comprender a la sociedad, pero me doy cuenta de que son súper ignorantes, que no tienen comprensión lectora ni auditiva”. Finalmente, dejó claro que no puede responsabilizarse por lo que piensen de ella, ya que no la conocen en realidad.