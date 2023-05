“Lamentable”: La potente reflexión de Gino Costa tras escuchar comentarios discriminatorios

Fue en el programa Hoy se Habla que Gino Costa contó una desagradable situación que vivió en una discoteque del sector oriente: “Este fin de semana fui a una discoteque en la comuna de Vitacura, donde va gente de buena educación, con buenas lucas”, comenzó contando.

“Pido perdón por lo que voy a decir. Fui al baño y alguien que estaba haciendo pipi al lado dice: ‘está lleno de maracos, hay que tener cuidado”, relató agregando que se sintió muy incómodo en ese momento.

Por lo mismo expresó su sentir al respecto: “Tuve una crianza maravillosa de mi familia y me han entregado una fortaleza de que ese tipo de comentarios no importan. Pero qizás a la persona que está al lado sí. Me da lata porque ese gallo que lo dijo es un infeliz. Imagínate si tiene un hijo, cómo lo va a criar», cerró.

El mensaje de Gino

Este lunes, más calmado, el periodista Gino Costa fue entrevistado por La Hora, donde se explayó al respecto de la situación que vivió en aquel lugar y habló de cómo han sido estos meses tras hablar públicamente de su orientación sexual.

“La verdad es que ha sido súper positivo, las cosas malas han sido bien mínimas. Obviamente que te causan sorpresa, pero lo bueno ha sido maravilloso. El cariño de la gente ha sido genuino, ha sido la respuesta cuando uno habla con sinceridad, con la verdad, sin tapujos, ni miedos, y lo que he recibido de vuelta ha sido puro amor”, aseguró.

Fue ahí que le preguntaron que si ser rostro televisivo le ha perjudicado en su vida personal, sobre todo con respecto al tema de su orientación. “Yo creo que esa presión no existe, yo creo que nosotros la autoimponemos, porque nadie te obliga (estoy hablando en mi caso), nadie me obligó a hablar de mi vida privada. Yo tomé la decisión de hacerlo porque siento una responsabilidad como comunicador de poner a disposición parte de mi vida privada para que sigamos avanzando como sociedad en algo que es normal”, contestó.

“Yo la verdad salí del baño y se lo cuento a quiénes estaba, y todos quedamos ‘que lata que todavía existan estas personas’. A mi lo que más me preocupa es que puede ser papá, el tiene hermanos y amigos, y encuentro lamentable que se mueva desde el odio”.

“Al salir en televisión estás más expuesto a este tipo de situaciones, pero por lo menos vengo de una familia que me crió con valores, muy sanos, muy fuertes y a mi no me afectan. Pero sí yo siempre voy a estar ahí para defender a quiénes le afectan este tipo de comentarios”, finalizó Gino Costa.