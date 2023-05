“Mi doctor me va a retar por...”: Aylén Milla se arrancó a Brasil para disfrutar de un importante momento con sus amigas

Hace solamente un par de días que Aylén Milla confirmó se encuentra pasando por un delicado momento de salud tras estar en una lucha contra el cáncer de mamá.

Según el testimonio que entregó la exchica reality en sus redes sociales, ella empezó el tratamiento en enero de este año y hasta el momento leva 16 sesiones de quimios. “No tengo pelo y no me importa, no tengo cejas y tampoco me importa”, asumió la argentina en aquella ocasión.

La escapada de Aylén

Sin embargo, la modelo decidió darse un relajado receso y se arrancó a Sao Paulo, Brasil, para participar el matrimonio de una amiga, al cual llegó vestida con un vestido negro con espalda abierta y un pañuelo en la cabeza.

“¡No tengo palabras para describir lo lindo que fue ser parte y compartir con ustedes la celebración! True love (amor verdadero)”, escribió ella en una publicación de su cuenta de Instagram.

Asimismo, agregó una dedicatoria a los novios, María Fernanda Brito y Rafael Facchini: “Obrigada pela noite maravilhos (Gracias por la noche maravillosa)”, escribió Aylén en portugués.

Aunque no todo fue risas, puesto que la exchica reality contó que desobeció a su médico, puesto que no tiene que estar en lugares con mucha gente.

“Mi doctor me va a retar por la aglomeración”, aseguró ella entre risas. “Pero, ¡viva la vida! Confío en mis células sanas”, manifestó tras reconocer su error con un toque de humor.