¡Vendió de todo!: Marilyn Pérez encontró la fórmula para mantenerse en época de vacas flacas

Tras casi cinco meses sin trabajo ni recibir un sueldo fijo mensual, la periodista Marilyn Pérez se las rebuscó para cumplir con el pago de sus compromisos financieros, al pie de la letra. Debido ello, recurrió a su instinto comercial y buen gusto, vendiendo gran parte de la ropa que usaba para lucirse en los despachos televisivos de Canal 13.

“Saqué todo lo más formal que tenía de ropa e hice una venta de bodega en mi casa. Le vendí las cosas a mis amigas. Vendí 36 chaquetas y abrigos, de todos los colores, me quedé sin chaquetas. También vendí zapatos, fueron 16 pares, y pantalones, que era lo que más ocupaba en la calle, fueron nueve pantalones”, detalló a LUN la exintegrante del matinal “Tu día”, donde fue desvinculada el pasado 5 de diciembre, como un balde de agua fría.

Según contó, con esas ganancias “pagué los gastos comunes de un mes, que acá son bien altos”. Tras ellos realizó una segunda venta de bodega que le permitió costear una importante y sagrada labor social que realiza.

“Con la segunda venta de bodega saqué plata para bencina, porque todos los domingo voy a Padre Hurtado, al refugio de Mirada Animal Chile, y cada viaje me sale 30.000 pesos. Llevo gente y no puedo faltar, tengo que ir. Me alcanzó para tres domingos”, reveló la reportera experta en temas policiales.

Además, contó que aprovechó de vender todos los electrodomésticos que no ocupaba, puesto que reconoció que no es muy amiga de la cocina.

Marilyn Pérez se las rebuscó en época de vacas flacas

“Vendí cosas que tenía de más. Tenía muchos electrodomésticos, pero no los ocupaba, además que no me gusta mucho cocinar. Tenía un sacajugos y dos picadoras, que las vendí. También tenía dos smart tv, vendí uno; aparte de un sillón y muebles que tenía en la bodega, como veladores pequeños. Me quedé con lo justo”, afirmó la profesional.

Respecto a sus regaloneaos personales, tuvo que suspender lo más posible, en tiempos de vacas flacas.

“Era muy buena para ir a cosas de belleza, esas se restringieron todas. En la peluquería tengo canje con un amigo, así que sigo, pero no me hago ningún tratamiento y ahora salgo a correr para no pagar el gimnasio. Aparte, hago comida para dos o tres días. La carne la dejé, un poco por el tema animalista. Como carne dos veces al mes. Ahora como más verduras y hago preparaciones que no requieran tanto costo, sopas, cremas, tortillas”, puntualizó.

Además, con invitaciones a los programas “La divina comida” y “Pasapalabra”, pagó tres dividendos.

Pero, la buena noticia es que la cesantía llegó a su fin porque pronto parte en un nuevo programa estelar en La Red, que comienza en julio.

[ Revive La Red: Aseguran que ex rostro de Canal 13 llegaría a nuevo programa estelar ]