“Tienen para darse gustos...”: Sabrina Sosa se fue con todo contra los “papito corazón”

Aburrida de los padres que no cumplen con el pago de las pensiones alimenticias de los hijos, Sabrina Sosa realizó una dura crítica a los “papitos corazón”, debido a la realidad que enfrentan día a día miles de mujeres e incluso ella, con su expareja Claudio Valdivia, a quien acusó de estar en deuda con sus compromisos.

“Ya conté (que me deben dinero). Me fui a juicio y ahí se dictaminó el monto. Eso no se cumple, hasta el momento. Debe varios meses, pero el número es lo de menos, porque yo tengo una pensión chiquitita. Pero el tema es no estar al día. Eso es muy importante”, reclamó en Sígueme y te sigo.

Fue cuando abordaban el caso de la figura de televisión Savka Pollak, quien reveló su dramática situación económica, cuando Sabrina Sosa sacó la voz por las cientos de madres afectadas que se hacen cargo de la parte emocional, educacional y financiera de sus pequeños.

“Llega a ser insólito y se ve mucho en redes sociales, en diferentes casos de personas públicas que han contado que no reciben pensión de alimentos”, partió contando la panelista del programa conducido por Francisco Kaminski.

“Muchos de los padres que no aportan a sus hijos, sí tienen para darse gustos propios. Y nunca los ponen primero, porque, finalmente, no son personas indigentes que ven en la calle” — Sabrina Sosa a "papitos corazón"

Sabrina Sosa Captura Instagram

Sabrina Sosa con todo contra “papitos corazón”

Su crítica, apuntó también al alegato de los hombres que reclaman que sus deudas se ventilen públicamente.

“(Dicen) ‘eso se ve en la justicia’, ‘para qué lo ventilan’, ‘los trapitos sucios se lavan en casa’… ¿Por qué no se puede hablar ese tipo de temas?, ¿por qué encubrir a la otra persona? Es tu realidad y tienes todo el derecho de contarlo”, consignó Página 7.

Además, reflexionó que la razón de por qué los papitos corazones de hacen los desentendidos con las pensiones, es porque los niños no están tirados en la calle, como vagabundos sin tener algo para comer.

“Muchos de los padres que no aportan a sus hijos, sí tienen para darse gustos propios. Y nunca los ponen primero, porque, finalmente, no son personas indigentes que ven en la calle”, sentenció.

De igual forma, a pesar de confesar la millonaria deuda, aseguró que Claudio Valdivia puede ver a su hijo sin problemas, porque “es importante no mezclar las cosas”.

