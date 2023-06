“Nuestra gordita linda”: Vanesa Borghi y Carlos Garcés se hicieron tierno tatuaje en honor a su hija fallecida, Clara

Hace casi dos semanas, Vanesa Borghi y Carlos Garcés informaron el triste fallecimiento de su hija Clara, que llevaba 6 meses de gestación y dejó este mundo a pocas horas de nacer.

“Mi corazón se desgarra de dolor y no existen palabras para explicar lo que siento. Me invade la pena, angustia y un sin fin de sentimientos que me agotan, que me dejan sin fuerza. Fueron los 6 meses más lindos de mi vida y gracias a vos me di cuenta que existe un amor sin límites, más allá de todo lo imaginable. Las horas que pasamos abrazadas fueron preciosas y junto a tu papi creemos que fue un pequeño momento de paz en medio del caos”, confesó en aquella ocasión.

En este contexto, es donde la pareja decidió realizar un tatuaje simbólico en honor a la pequeña para llevarla siempre con ellos.

A través de sus cuentas de Instagram, Vanesa y Carlos compartieron las fotos del diseño, que consiste en un colibrí dibujado solamente con sus líneas, el que la modelo se hizo en su tobillo y, por su parte, el ingeniero en el antebrazo.

“Nuestra Clara”, expresó Vanesa Borghi en la publicación, mientras que Garcés escribió un tierno “nuestra gordita linda”.

Acá puedes ver las imágenes:

Historia de Vanesa Borghi | Instagram