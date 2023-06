“Para lo que necesite, aquí estoy”: Leandro Penna le mandó emotivo mensaje a Aylén Milla tras complicado momento de salud

Hace solamente un par de días que Aylén Milla reveló que se encuentra pasando por un complejo momento de salud, esto tras estar en medio de la lucha contra el cáncer de mama.

En este contexto, es donde su expareja, Leandro Penna, expresó su apoyo a la modelo argentina y reveló cuál fue su reacción al enterarse de la preocupante noticia.

“Me enteré hace una semana. Me partió el alma y el corazón. Es una persona que pasó en mi vida, que la he querido, de la que fui pareja. Conozco a toda su familia”, comenzó diciendo el exchico reality a Página 7.

“Sé que es un momento muy difícil para ella, pero no tengo ninguna duda de que va a salir adelante, porque es una mujer muy fuerte”, aseguró.

Asimismo, comentó que tuvo la oportunidad de hablar con Aylén: “La situación es difícil, por todo lo que ella explicó, por todo lo que le tocó asimilar, pero eso no significa que va a ser toda la vida así. A veces a uno le pegan duro”.

“Ella tiene a toda su familia en Argentina. No creo que sea una situación fácil. Hay que saber ayudarla, apoyarla, y para lo que necesite, aquí estoy”, afirmó.

“No voy a escribirle algo bonito en Instagram para que lo vean mis seguidores. No tiene sentido… Lo importante es que lo sepa ella. Puede contar conmigo”, sentenció Leandro.