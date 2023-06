“El señor se ofendió por mis pasos de baile”: conductor venezolano se hizo viral tras tranquilizar a chileno

Aplausos y elogios se llevó un ciudadano venezolano que tranquilizó a un conductor chileno bastante enojado, quien lo increpó tras creer que le estaba haciendo señas por una mala maniobra.

“¿No sé que hueá, qué me estai haciendo así, te hice algo?, no seai picao a choro”, le preguntó el chileno al motociclista venezolano, quien no entiende nada.

“¿Qué te estoy haciendo yo a ti?”, le pregunta el motociclista, sin entender por qué el hombre está molesto.

“¿Te insulté? no sé qué te hice, pero disculpa de antemano, no sé ni quién eres, no sé qué pasa, pero buen día hermanito”

“Puta pensé que me decías a mí”, le indica el chileno, y todo finalmente quedó resuelto en un apretón de manos.

De hecho, el tiktokero escribió en el video: “La idea no es tener la razón sino convivir en un mismo espacio. Yo venía escuchando música y el señor se ofendió con mis pasos de baile”.