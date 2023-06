“Tengo que pagar la luz, el agua, el gas”: Daniela Aránguiz da cuenta de su reconciliación con Luis Mateucci en divertido reencuentro

Luego de varios episodios en los que aseguró que “Daniela está pendiente todo el día de su ex (Jorge Valdivia)”, en los que dio por finalizados sus intentos de concretar una relación sentimental más seria con Aránguiz, el argentino Luis Mateucci sorprendió a sus seguidores de redes sociales al dejarse ver junto a la panelista de “Zona de estrellas” en una amena salida nocturna.

Fue el primer reencuentro oficial entre la pareja, que desde los reclamos del argentino, y la tensa y mediática relación del último tiempo entre Aránguiz y Valdivia, no se había visto juntos.

Fue una fiesta en el Black Bar, ubicado en el casino Monticello, el evento que reunió nuevamente al argentino con la mediática en una clara señal de reconciliación de la pareja, según indicó esta jornada el sitio bibiochile.cl.

El reencuentro de Daniela Aránguiz con Mateucci

Algo que quedó de manifiesto luego de las historias que ambos subieron este fin de semana a sus cuentas oficiales de Instagram, en las cuales quedaron plasmados los jocosos y tiernos mensajes que ambos se dedicaron en diversos momentos de su salida, en la que además estuvieron otros amigos de la pareja.

“Dame dinero pa’ pagar”, señala Aránguiz a Mateucci en uno de esos registros, el que el argentino zanja con una particular respuesta: “Tengo que pagar la luz, el agua, el gas”, antes de pasarle a la mediática una serie de fichas del casino para apostar.

“Estoy con uno de mis mejores amigos. ¿Quién te pasa plata para jugar en el casino?”, señala luego Aránguiz, dejando en claro que, de momento, la relación con el argentino no pasa más allá de un amistad, precisamente algo de lo que Mateucci reclamó profusamente en su momento, en una entrevista a lun.com, pocos días antes de alejarse de Daniela.