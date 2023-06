Eduardo Fuentes se indignó por robo a lustrabotas de Santiago: Adulto mayor no descansa ni come buscando su carro

Un lamentable delito afectó a Ramón Cabrera (79), un histórico lustrabotas del centro de Santiago que sufrió el robo del carrito donde guardaba sus insumos.

Durante la noche del lunes, un delincuente ingresó al estacionamiento donde se encontraba el carro de Ramón y se llevó todos sus insumos de trabajo, dejándolo sin los medios necesarios para ejercer su oficio.

En entrevista con Buenos Días a Todos, el adulto mayor dijo que “lo único que quiero es recuperar mi carrito, de ahí para adelante empieza lo mío. Lo he buscado por todo Santiago, de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, a veces sin comer”.

“En 28 años nunca he peleado con nadie, de aquí yo voy al baño y salgo cuando quiero de ahí. Todos me conocen aquí en el sector. Para mí ha sido terrible. Estuve encerrado por la pandemia y no era tanto. Esto es lo que me afecta demasiado, porque no tengo a donde trabajar”, expresó Ramón.

“Sobre el robo, detalló que en su carro ‘tenía 28 pastas, un sobrecito lleno de tinta negra, café, roja. Todo eso era de mi trabajo y ahora nada’”, añadió Ramón.

eduardo fuentes Roban carro de histórico lustrabotas de Santiago. Captura de pantalla

La hija de Ramón, María Cabrera, reconoció que “me da pena la situación, esto es su vida. Es la historia de mi papá, de un lustrabotas que se ha sacado la mugre trabajando hace mucho tiempo. Que le haya pasado esto es muy triste”.

“Mi papá se saca la chucha trabajando y no necesita plata, él lo que necesita es su carro”, expresó María Cabrera, destacando la importancia del carrito para su padre.

“Puta qué hay gente mala”, escribió el animador Eduardo Fuentes en sus redes sociales, mostrando su indignación ante el acto delictivo.

Al cierre del despacho, el periodista hizo un llamado a los televidentes a entregar información que permita dar con el carro o de alguien que sepa construir uno. Se comprometió, a nombre del matinal, a seguir el caso para ayudar al adulto mayor.