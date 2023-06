Helhue Sukni confesó que se siente igual que Alejandro Sanz: “Estoy reventada, agotada”

Helhue Sukni volvió a las redes sociales luego de estar fuera de la web por unos días puesto que no se sentía bien de ánimo y estaba colapsada de tareas.

A través de su cuenta de Instagram, la abogada se sinceró con sus seguidores sobre los motivos detrás de su ausencia de una semana y un día: “He tenido una semana de la puta madre (...) Estoy reventada, agotada, la verdad es que no les he hecho videos porque he llegado todos los días a mi casa tardísimo, porque estoy arreglando mi oficina”, detalló la abogada, asegurando que “ha sido terrible, he pasado toda la semana entre trabajar por videollamada, irme al centro de justicia, después tener que irme a la oficina, estar limpiando, me he sacado la chu…”, aseguró mientras se fumaba un cigarro.

Aunque no todo ha sido malo, ya que tuvo un poco de tiempo para ir al salón de belleza: “Hoy ha sido el único día de relax, porque fui a la peluquería, me alisé el pelo”.

La tía Helhue está cansada

Eso sí, Helhue Sukni contó que se resfrió y que se sentía igual de mal que Alejandro Sanz, quien reveló que está teniendo problemas de salud mental.

“He salido poco, no he salido mucho… Estoy como Alejandro Sanz, que está cansado y triste”, reveló la profesional.

“Igual la semana pasada estuve tristona y cansada”, sentenció Helhue Sukni.