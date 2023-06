“Aprovechando la Junaeb…”: Universitaria se hace viral mostrando todo lo que compra con el beneficio

Una joven universitaria se convirtió en viral luego de mostrar en su cuenta de TikTok, todo lo que compraba con la tarjeta Junaeb. Esta la obtienen quienes tienen la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES).

“Vivo con mi pololo desde los 18 años y esto es lo que nos cubre la Junaeb”, escribe la estudiante, quien va echando al carro del supermercado toda la mercadería que le alcanzó a comprar con los $40 mil.

“Sé que hay muchos más súper, pero a mí me gusta ir al Jumbo. No me juzguen, por favor”, escribió, ya que muchos en otros registros anteriores, le escribían que era mucho más barato ir a otros recintos.

En el carro se ve mostaza, fideos, leche, galletas, hamburguesas, croquetas de pollo, entre otras cosas.

La tiktoker explicó que “las verduras, huevos y legumbres los compro en el mercado, ya que para mí es más comodo ahí”.