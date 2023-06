Revuelo extraterrestre en redes sociales: revelan supuestas imágenes de ET en patio de casa en Las Vegas

Hace una semana comenzó a circular en redes sociales la noticia de los destellos de luz en el cielo de algunas ciudades de Estados Unidos, como Nevada, California y Utah. Pero luego esto alcanzó su punto álgido, cuanto la policía recibió un llamado para denunciar que vieron aliens en una casa de Las Vegas.

La noche del 30 de abril, el teléfono de emergencia 911 recibió varios reportes de destellos extraños en el cielo.

Pero hubo una llamada que dejó a todos marcando ocupado: un hombre dijo que él y su familia observaron un objeto caer del cielo y luego vieron a dos siluetas “no humanas” moviéndose en el patio trasero de su casa.

Según el dueño de casa las criaturas medían más de dos metros: “Tienen ojos grandes, nos están mirando y todavía están ahí”.

“Parecen extraterrestres. Tienen ojos grandes. No puedo explicarlo. Tienen la boca grande. Tienen ojos brillantes y no son humanos, son 100 por ciento no humanos”, dijo el hombre atemorizado.

¿Verdad o fraude?

Y ahora en redes sociales comenzaron a circular las supuestas imágenes de estas criaturas, captadas con una cámara de seguridad.

Sin embargo, hay muchos que no cree en nada en este registro. Aseguran que las fechas no coinciden y que se nota que está montado.

“Me encanta que todo el mundo tiene cámaras HD con un montón de megapixeles en su celular, pero cuando se trata de OVNIS, ladrones y extraterrestres, las imágenes se capturan con tecnología de los 80′s”; precisa un usuario, que de igual manera recibe respuestas de gente más confiada: “Si te das cuenta que es una cámara de seguridad verdad ? Y con visión nocturna”.