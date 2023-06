“Hay momentos malos...no hay que burlarse”: La reflexión de Daniela Aránguiz por temas de dinero

Las palabras de Sergio Rojas asegurando que Daniela Aránguiz tiene problemas de liquidez financiera, trajo un réplica por partida doble de parte de la ex esposa de Jorge Valdivia. Si bien, en primera instancia ironizó posteriormente le mandó un contundente mensaje para que no se meta en el bolsillo ajeno.

Fue durante el programa “Zona de estrellas” donde la exMekano respondió a los dichos realizados por Sergio Rojas en su live de Instagram “Que te lo digo”.

“Hay momentos buenos y momentos malos en la vida, no hay que burlarse si alguien tiene más o menos”, dijo en primera instancia, luego que el integrante de “Me Late” asegurara que Aránguiz era millonaria respecto a bienes materiales, pero no contaba con dinero en sus cuentas bancarias.

Producto de ellos, Daniela Aránguiz le aclaró que tiene su sueldo por trabajar de lunes a viernes en Zona Latina, mismo canal donde llegará él el 24 de junio, e incluso gana más dinero que él.

“Quiero decirte Sergio que gano mucho más que tú, aquí no más“, arremetió la panelista de “Zona de estrellas”.

Finalmente, criticó que el periodista se dedicara a hablar de la situación financiera de otras personas y la mandó un recado a su pobre mensaje.

“Es feo que él hable eso, y aparte es mentira. De verdad que es feo”, sentenció.

Las palabras de Sergio Rojas

“Es multimega hiper millonaria, pero no tiene efectivo porque ella es dueña de casas, mansiones, propiedades, pero no tiene liquidez, es más, amigos me han contado que cuando ellas le han solicitado que por favor le paguen la comida rápida, no tiene liquidez”, contó el integrante de “Me Late”.

