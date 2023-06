Helhue Sukni respondió a seguidores que criticaron su apariencia: “¡Qué penca la gente!”

Durante su último viaje a Antofagasta, Helhue Sukni fue blanco de comentarios negativos por parte de algunos seguidores en las redes sociales. Sin embargo, en lugar de ignorar las críticas, decidió abordar el tema y expresar su frustración.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, Sukni comenzó diciendo: “A todos los huevones que me tiran mala vibra, ¡qué penca la gente! ¿Para qué digo yo? ¿Cuál es el motivo, la finalidad?”. La abogada enfatizó que no espera que todos la sigan o le agraden, y señaló: “Yo no sigo gente que a mí no me agrada y menos si me desagrada la persona, voy a estar haciéndole comentarios. Pucha que tienen tiempo”.

La abogada también aclaró las críticas sobre su apariencia, especialmente relacionadas con su peso. Reconoció que se veía “guatona” en las imágenes debido a un ángulo de grabación y a su ropa: “Por eso me veía tan guatona y con la polera adentro”. Sin embargo, destacó que ha logrado bajar dos kilos y está trabajando para alcanzar su meta de 52 kilos, ya que, como ella misma mencionó, “se me nota cuando bajo de peso”.

Además de los comentarios sobre su apariencia, Sukni también compartió su frustración por las críticas relacionadas con su forma de hablar y por haber viajado durante el fin de semana. Respondiendo a aquellos que la acusaron de dejar a otros sufriendo el frío, Sukni expresó: “Bueno, mala cuea’ si me invitan a un cumpleaños y tengo la oportunidad de ir. ¿Por qué no voy a ir? ¿Por qué tengo que dar explicación de mis actos?”.

Sumado a lo anterior, según contó la abogada ha recibido comentarios respecto a su forma de expresarse: “La gente dice ‘la voy a dejar de seguir porque dice tantos garabatos’. Pero por la chucha, si yo soy garabatera, pero sé en qué momentos decirlos también. Y cuando yo digo un garabato, lo digo en forma bonita”. Con esta declaración, dejó en claro que su forma de hablar es parte de su identidad y que no se disculpará por ello.

Revisa su respuesta a continuación: