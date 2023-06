Jani Dueñas desclasificó momento “surrealista” con La Jueza y Bernardo Borgeat en Viña

Fue en febrero del año 2019 cuando la comediante Jani Dueñas tuvo un duro traspié sobre el escenario del Festival de Viña del Mar. Su rutina de humor no fue bien recibida por el temible monstruo y tuvo que terminar su presentación de manera abrupta.

Fue en ese contexto que recordó un tierno gesto que definió como “surrealista”, entre tanta tristeza y el estado de shock en que se encontraba.

Fue en conversación con su colega humorista Luis Slimming, en el programa que realiza por Youtube, “Entre Broma y Broma”, que recordó el tierno momento, el cual surgió arriba del escenario y se extendió hasta los pasillo de la Quinta Vergara.

“Me acuerdo cuando estaba arriba, veía a todos los famosos que estaban en primera fila...Pero hubo alguien que me miraba con mucha dulzura y que yo jamás me lo esperé: La Jueza”, dijo la voz en off de La Divina Comida, para revelar al instante que esa persona era Carmen Gloria Arroyo.

“Parto caminando por el mismo pasillo, como si fuera a mi funeral (…) y lo primero que me encuentro o lo primero que veo, porque mucha gente me hablaba y yo no veía nada, y me encuentro a ‘La Jueza’”, detalló.

“Ella viene corriendo hacia mí, en el pasillo a abrazarme con su pololo, Bernardo, el que hace asado”, comenta, junto a un par de bromas, en relación al galán argentino.

“Fue bien impactante ese surrealismo de ese momento”, comentó sobre la contención que recibió de la abogada de TVN.

Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat | Canal 13

Jani Dueñas recuerda fuertes insultos

Pero no todos fueron empáticos como la abogada y rostro de TVN, también recibió cientos de insultos por redes sociales para que se fuera de Chile e incluso, deseándole la muerte.

“Mátate”, “fracasada”, “patética”, “ándate de Chile”, “ojalá te viole un perro”, “si te veo en la calle te escupo”, enumeró, revelando, también, que recibió amenazas de muerte.