“Me voy a aguantar cualquier tipo de dolor”: Vale Roth dio cuenta de sus primeros inconvenientes postparto

Valentina Roth mostró esta madrugada en sus redes sociales los primeros inconvenientes que ha sufrido posterior al nacimiento de su hija Amanda, quien por seguir hospitalizada en la clínica debido una insuficiencia respiratoria, debe alimentarse con la leche materna que su mamá le lleva todos los días al recinto hospitalario.

En sus historias de Instagram fue donde la bailarina y exparticipante de programas juveniles reveló las molestias físicas que ha sentido posteriores al parto, gran parte de ellas focalizadas en el tamaño de sus pechos y las consecuencias que le han significado para su espalda.

Junto con esto, la mediática dio cuenta del proceso que a diario realiza para extraerse la leche, que de no ser por medio de un extractor, confesó, sería un gran problema para ella.

La preocupación de Valentina Roth

“La idea es mostrar lo que muchas no muestran y ahora yo las entiendo demasiado. Hay que vivirlo, la verdad, para entenderlo. Yo no me voy a andar quejando porque soy híper, mega agradecida, de poder tener el extractor y poder sacarme y descongestionarme un poco las pechugas”, inició Valentina.

“Yo creo que están pesando como un kilo y medio, por lo bajo, por pechuga. Entonces, hoy día (martes) voy a ver una faja para la columna, porque ando con mucho dolorcito por las pechugas. Son gigantes”, prosiguió.

“Yo soy muy agradecida y no sé cómo lo hace la otra gente que no tiene los medios como para comprarse un extractor. Me da mucha pena. Estás como pensando ‘estas mujeres, lo que sufren’. Pero bueno, dejé el segundo cosito, 5:30 horas, nos vemos”, relató la bailarina, quien dejó en claro que todos sus padecimientos físicos -con pocas horas de sueño y frecuentes dolores de espalda, entre otros- tienen como objetivo darle la mejor alimentación posible a su hija, aún hospitalizada.

“Obvio que no voy a estar alegando porque todo esto lo hago por mi hija, así que me voy a aguantar cualquier tipo de dolor. Me da lo mismo, de verdad, no me interesa”, señaló Vale, quien en su registro mostró el proceso de lavado de los recipientes para extraer la leche y la forma en que trata su dolor de pechos.

“Le dejo porciones pequeñas, para que se nutra bien. Y bueno, hay que lavar siempre muy bien las cositas (recipientes), después de usarlo, y después los esterilizo para usarlos otro día. No me puse calor ahora para sacarme la leche, solamente me hice un poquito de masaje y ahí chao. Ahora me pongo un poco de frío, porque alivia harto. Unos 10 minutitos debería ser, y chao, a seguir durmiendo”, agregó.

Sobre el final, y ya encaminada a la clínica junto a su marido -Miguel de la Fuente-, la mediática reflexionó respecto de lo importante que es para cualquier bebé el poder alimentarse con leche materna.