“No puedes irte preso por fumarte un pito”: Julio César Rodríguez se indignó tras detención de una persona por narcotest

En una reciente emisión del programa matinal “Contigo en la Mañana”, se expuso un incidente que despertó el enojo y la indignación de Julio César Rodríguez, conductor del programa, en relación a los controles de tránsito y los narcotest.

Durante la transmisión, se mostró el caso de un conductor que fue detenido por Carabineros después de dar positivo en un narcotest, una prueba utilizada para determinar si una persona ha consumido drogas en el pasado. Sin embargo, lo que generó molestia en Rodríguez fue que el individuo había fumado marihuana la noche anterior, lo que significaba que habían pasado varias horas desde el consumo.

[ Te podría interesar: José Antonio Neme advirtió a Cathy Barriga previo a su regreso a la televisión: “Si ella no entiende el juego de la TV, mejor que no se meta” ]

Ante esta situación, Julio César Rodríguez expresó su profunda incomodidad y lanzó una reflexión cargada de molestia: “Yo creo que ahí hay algo que no está funcionando bien. Tú no puedes irte preso por fumarte un pito, consumas o no tres, cuatro días antes”. Además, cuestionó el funcionamiento del narcotest y su capacidad para determinar si una persona está conduciendo bajo los efectos de las drogas.

Rodríguez manifestó su deseo de obtener una explicación clara sobre este tema, señalando: “¿Qué es lo que mide el narcotest? ¿Si tú te tomas dos piscolas el viernes, y el día martes te hacen el alcotest, te vas preso? Es súper raro. A mí me gustaría que me explicaran con peras y manzanas esta cuestión”.

El conductor también subrayó lo siguiente: “Yo creo que se está cometiendo una arbitrariedad y creo que aquí las cosas hay que juzgarlas en su mérito”. Según mencionó, le escribieron cuatro abogados señalándole que “era una arbitrariedad”. “Yo no lo quise decir al aire porque no tenía cómo chequear eso en el minuto”, confesó.

“Lo que está penalizado no es si fumas o no; en el alcohol no es si tomas o no. Lo que está penalizado es si tú vas conduciendo bajo los efectos del alcohol o marihuana. Entonces, si alguien se fumó un pito de marihuana el día viernes, en este caso, y el martes te hacen eso y aparece una traza, ¿estás conduciendo bajo los efectos de la marihuana?”, destacó el conductor.

“Es como que te lleves preso a una persona que tomó una piscola el viernes”, concluyó JC Rodríguez en su crítica.