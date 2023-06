“No tengo a quien reventarle la cuenta”: Sergio Rojas sin piedad contra Daniela Aránguiz tras decir que tiene más plata que él

“Quiero decirte Sergio que gano mucho más que tú, aquí no más”, dijo Daniela Aránguiz, actual panelista de “Zona de estrellas” del canal Zona Latina, al polémico periodista de Me Late, que reaparecerá en el mismo canal muy pronto.

Sus palabras fueron realizadas luego que Sergio Rojas asegurara que la exchica Mekano tiene problemas de liquidez financiera. De hecho, la aludida también agregó que encuentra que “es feo que él hable eso, y aparte es mentira. De verdad que es feo”.

Por eso durante la tarde de hoy, Sergio Rojas arremetió con todo en contra de la ex pareja del Mago Valdivia lanzando una irónica respuesta a través de sus historias de Instagram.

[ LEE TAMBIÉN: “Hay momentos malos...no hay que burlarse”: La reflexión de Daniela Aránguiz por temas de dinero ]

“Menearle la coneja”

Una ácida respuesta entregó esta tarde el comunicador, quien no dudó en decir todo lo que pensaba de las palabras de quien ahora es su colega de canal.

Con una copa en la mano, el periodista comienza su replica diciendo “aaay, estoy súper solo acá, tomando después del ninguneo de Daniela que dice que gana mucho más que yo. ¿En quá gana más que yo?, ¿trabaja?”.

“¡Ah, verdad que somos compañeros de canal!. Sí pues, me imagino que deben darle algún bono, yo voy una vez a la semana, ella va todos los días. Me imagino que eso tendrá algún bono de bencina o algo ¿o no?”, se preguntaba irónicamente.

“Bueno, yo aquí tomándome este vino pagado por mí, no tengo a nadie que me solvente. No tengo a quien reventarle la cuenta corriente, ni la Visa,ni la Magna, ni la Master Card”, le lanzó sin anestesia.

Luego agregó “así que porfa, si tú conoces algún futbolista al que pueda, no sé... menearle la coneja para poder abrirle la billetera, está todo bien, y qué bueno que en el canal ganes un poco más que yo. Porque claro que es distinto ir todos los días a ir una vez a la semana. Yo en ese sentido concuerdo claro, por eso es sólo un prime”, refiriéndose al programa Me Late y cerrando sus palabras en el video que subió a sus historias de Instagram.