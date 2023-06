“Llovía fuerte”: Paty Maldonado reveló a qué velocidad viajaba al momento del accidente

A 110 kilómetros por hora. A esa velocidad Patricia Maldonado dijo que viajaba cuando volcó su vehículo sobre la berma en la Ruta 68, según contó en el programa “Sígueme y te sigo”, señalando que fue “como una fuerza superior” que tomó el automóvil y lo zamarreó por los aires.

Maldonado aclaró que sí iba con su cinturón de seguridad y que al momento de la tragedia estaba ensayando un monólogo, sin que nada le preocupara en la ruta. Por lo tanto, fue todo sorpresivo.

Sin embargo, el camino estaba resbaladizo producto del clima. “Llovía fuerte”, contó.

“De repente, no me preguntes qué pasó, no sé qué decirte, no tengo una explicación lógica y racional, siento que el vehículo como que una fuerza superior lo hubiera tomado y estrellado contra la baranda de metal”, consignó La Cuarta.

Respecto a la velocidad que conducía esa mañana rumbo a Santiago, afirmó que “iba como con 110 (Km/h) más o menos. Que es una velocidad normal para mí. Yo me voy todos los días a esa velocidad para allá. 110, 120 (Km/h)”, explicó.

Si bien, la velocidad estaba dentro de los límites, esa mañana el piso estaba resbaladizo, producto de la lluvia. Esto habría originado que perdiera el control del volante.

“Veo que se estrella y no pude controlar el vehículo porque había una tremenda posa de agua y cuando recién empieza a llover la carretera se pone muy jabonosa. Es muy peligrosa”, reconoció.

“Esa persona ahí se mató”

“Yo soy sumamente respetuosa para manejar. Yo no soy una persona violenta para manejar, no me gusta la velocidad. Si viene un camión, le hago el quite. Respeto el espacio entre los vehículos. Yo manejo desde los 15 años”, aseguró.

Finalmente, Paty Maldonado reveló las palabras que le dijo la enfermera que la asistió en la carretera y la vio volar por el aire.

“Yo vi volar tu jeep. Y cuando iba volando, yo dije ‘esa persona que ahí se mató’. Yo le calculo ocho vueltas”.