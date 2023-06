“Pasó algo muy curioso...”: Paty Maldonado reveló que perdió dos pertenencias en su accidente automovilístico

Patricia Maldonado reveló desconocidos detalles sobre su reciente accidente de tránsito, en donde terminó con varias lesiones y con algunas pertencias extraviadas.

Durante el último episodio de Somos un Plato, la comunicaadora relató todo lo que ocurrió en el traumático momento mientras iba manejando en la Ruta 68.

“Yo salí temprano porque me tocaba grabar. Para no llegar atrasada a las grabaciones salí a las 7.30 horas a la carretera”, comenzó su naracción.

“Yo no perdí el conocimiento, porque recuerdo que iba ensayando el monólogo. Iba hablando sola, como loca, y de repente no sé qué pasó, pero sentí que el vehículo se estrelló con una fuerza a la barrera. Y de ahí yo no lo único que recuerdo es que subía y bajaba”, añadió.

Eso sí, aclaró que “no soy prepotente para manejar, me he salvado de accidentes por ser responsable. No tengo malas costumbres ni soy de esas mujeres que se va pintando en el auto”, enfatizó la Maldo.

“Regaló” algunas cosillas

Posteriormente, la opinóloga rememoró los segundos posteriores al volcamiento: “Pasó algo muy curioso. Cuando caí a la zanja, tuve la preocupación de revisarme las piernas, los brazos, la espalda. ¡Me revisé los dientes! Ya ahí vi que había un espacio por un vidrio que se rompió. Traté de salir, pero era imposible. Empecé a gritar y veo que viene una niña y me dice ‘por Dios, Patricia, no sabía que eras tú’. Me pidió calma, le pasé mi cartera y el celular”, contó.

Según los recuerdos de Paty, “la chiquilla me mantuvo la cartera, pero igual se me perdieron cosas. Se me perdieron cosas muy divertidas”.

“Se me perdió un paquete de comida, porque mi hijo se dedica a las comidas envasadas y reparte, la gente le pide comida y ahora yo le estoy pidiendo porque me da lata cocinar. Iba en una cajita, pero no apareció por ninguna parte la caja; desapareció”, afirmó.

Asimismo, asegura que también “se desapareció la ropa que yo llevaba para actuar. A mí me da mucha risa porque tuvieron que haber disfrutado la comidita y de verdad que con todo cariño le regalo la ropa a la persona que se la llevó, porque se va a ver regia”, mandó como mensaje a la