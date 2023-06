Llanto de profesora en redes se hace viral: “Tengo un séptimo básico, y en verdad hacen lo que quieren conmigo...”

Una joven tiktoker que esta haciendo su práctica como profesora de educación física estalló en un video, exponiendo los problemas que ha tenido con un séptimo básico de niñas en un colegio, donde no la respetan para nada.

“Les voy a hablar de algo que para mí es super importante y lo encuentro atroz que me haya pasado hoy día, nunca me había pasado algo así y bueno, yo estoy estudiando pedagogía en educación física y hago mi práctica profesional en un colegio. Me da un poco lo mismo echarme la práctica, pero no doy más, tengo un séptimo básico , y en verdad hacen lo que quieren conmigo, les doy lo mismo”, partió diciendo la afligida practicante.

“Yo doy la explicación , porque en la práctica profesional tú tienes que dar la clase entera, entonces yo doy la explicación, me miran y me ignoran, me miran y siguen conversando y también me responden, les digo ‘oye hagan esto’, ‘no’, y así”, agregó.

Precisó además que cuando se supone que deben estar haciendo las actividades, “se van, conversan, se quedan acostadas y yo les he explicado miles, miles y miles de veces que el respeto es lo más importante y no sólo porque soy su profesora, sino porque soy una persona, también se burlan de mí, o sea, entre ellas se secretean, me miran y se ríen”.

“Hoy día llore, esto me tiene súper mal, es como un llamado a educar a tus hijos, a tus hijas, , la primera educación viene de la casa”, dijo entre lágrimas.

Los seguidores empatizaron totalmente con ella: “Te entiendo mucho !!!, te sugiero pedirle apoyo al profesor jefe y a convivencia escolar de tu colegio”; “me conmovió tanto tu sentir, le mostré tu video a mi hijo, va en 6to, para q sea consciente de lo q los profes pasan con un curso q parece jumanji”; “Yo deserté de esa carrera! Cuando hice la práctica todo esto estaba empezando! Me dediqué a hacer otra cosa al final!”.