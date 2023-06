“Papás que den la talla”: La llamativa campaña que premia a los padres que están al día con la pensión

Tras la entrada en vigencia de la ley tiene busca castigar a los padres que no cumplen con el pago de la pensión de alimentos, una pareja de emprendedores decidió premiar a los papás que sí están al día con su obligación financiera y lanzaron una llamativa campaña, por motivo del Día del Padre.

Se trata trata de un descuento para todos los papás que no figuren en el Registro Nacional de Deudores de Alimentos.

Así lo dieron a conocer en su cuenta de Instagram de la tienda de ropa independiente Chúcaro, quienes en colaboración con la agencia Wunderman Thompson Chile, lanzaron la llamativa campaña en sus redes sociales, con un video de lo más pro.

“Ser papá no es solo para las fotos, es estar allá y acá. Y, por supuesto, nunca aquí, en el Registro Nacional de Deudores de Alimentos”, dice el video.

“Ser padre es mucho más que una responsabilidad, es compromiso, amor, es una forma de vida. Lamentablemente, hay muchos que no lo son y no cumplen ni siquiera con lo mínimo. Nos parece que eso hay que castigarlo siempre, pero también nos pusimos a pensar desde el otro ángulo, desde los miles de papás que sí merecen ese nombre y por qué no celebrárselos con esta acción en su día”, indicaron los emprendedores.

Según contaron, desde ahora y hasta fin de año, todos los padres que no estén registrados en el Registro Nacional de Deudores de Alimentos podrán disfrutar de un descuento del 10% en todas las compras realizadas en la tienda física de Chúcaro ubicada en Providencia, específicamente en Miguel Claro 070, local 62.

Para verificar su situación en el Registro Nacional de Deudores de Alimentos, Chúcaro recomienda a los interesados acceder de manera gratuita al sitio web oficial del Registro Civil de Chile, a través del enlace https://www.registrocivil.cl/principal/servicios-en-linea. Allí podrán obtener un certificado que demuestre su situación y así aprovechar el descuento especial ofrecido en la tienda.