Profesora que hizo fuerte descargo por faltas de respeto de sus alumnas fue despedida del colegio: “Me prohibieron al acceso”

Este viernes una practicante de pedagogía en educación física, hizo un fuerte y emotivo descargo a través de TikTok. Expuso que un séptimo básico de niñas, a la que le hace clases, le faltan el respeto y además se burlan de ella.

“Les voy a hablar de algo que para mí es super importante y lo encuentro atroz que me haya pasado hoy día, nunca me había pasado algo así y bueno, yo estoy estudiando pedagogía en educación física y hago mi práctica profesional en un colegio. Me da un poco lo mismo echarme la práctica, pero no doy más, tengo un séptimo básico , y en verdad hacen lo que quieren conmigo, les doy lo mismo”, partió diciendo la afligida practicante.

Bueno, este registro se volvió un viral y obviamente llegó hasta el colegio en donde hacía su práctica. Y a pesar de que nunca lo nombró, la despidieron.

A través de redes sociales, la misma joven lo contó: “Hola, vengo a contarles que me echaron del establecimiento en práctica, del colegio me echaron, me prohibieron el acceso, y además de eso, quiero darles las gracias, gracias por todos los mensajes que me han mandado”.

El llanto de la joven profesora

En su relato, la joven afirmó que “yo doy la explicación , porque en la práctica profesional tú tienes que dar la clase entera, entonces yo doy la explicación, me miran y me ignoran, me miran y siguen conversando y también me responden, les digo ‘oye hagan esto’, ‘no’, y así”, agregó.

Precisó además que cuando se supone que deben estar haciendo las actividades, “se van, conversan, se quedan acostadas y yo les he explicado miles, miles y miles de veces que el respeto es lo más importante y no sólo porque soy su profesora, sino porque soy una persona, también se burlan de mí, o sea, entre ellas se secretean, me miran y se ríen”.

“Hoy día lloré, esto me tiene súper mal, es como un llamado a educar a tus hijos, a tus hijas, la primera educación viene de la casa”, dijo entre lágrimas.