Rodrigo Sepúlveda categórico con el caso del diputado Mellado: “Siento que Renovación Nacional ha sido muy suave con esto”

El periodista Rodrigo Sepúlveda aprovechó su tribuna en Mega para lanzar una categórica opinión respecto al caso del diputado Miguel Mellado, quien protagonizó uno de los mayores escándalos políticos de los últimos años al haber grabado y filtrado unas declaraciones del Presidente Gabriel Boric, en un encuentro privado que el Mandatario sostuvo con parlamentarios de La Araucanía en Cerro Castillo.

“Lo que sucedió para mí tiene una gravedad tremenda, esto es una pérdida de confianza absoluta, absoluta. Y más encima con las declaraciones previa que da”, partió expresando “Sepu” en la edición de este sábado de Meganoticias Alerta.

El rostro de Mega sostuvo que “cuando yo sé de esta noticia, lo primero que quería era escuchar a los diputados viendo qué reacciones tenían y el primero que me llega a mi celular es el diputado Mellado, a quien le tengo afecto, cariño, lo he entrevistado muchas veces acá”.

Antes de continuar con su comentario, Sepúlveda aclaró sus dichos respecto al “afecto” y “cariño” hacia el parlamentario RN. “¡Ni los conozco! No tengo amigos diputados ni senadores, ni políticos, nada, sólo los que vienen acá y los que entrevistamos juntos. No tengo los teléfonos, no tengo idea de nada. Cuando me escriben es por Instagram o Twitter o porque se consiguen mi número y me escriben, pero no tengo amistad, para que me entiendan el concepto. Les tengo afecto, cariño o respeto porque cada vez que uno los solicita ellos están acá”, dijo.

Tras ello retomó su opinión. “Esperaba declaraciones, y me pareció que él (Mellado) fue duro, dijo que se habían perdido las confianzas… Y después me encuentro que era él mismo el que había grabado en esa reunión. Yo encuentro que es una vergüenza lo que hizo, esto es gravísimo. ¿Dónde queda el respeto al Presidente de la República? ¿Dónde queda el respeto con mis propios compañeros que están ahí?”, planteó.

“A mí no me gusta generalizar, pero con esto la gente le pierde la confianza y la credibilidad a los políticos de nuestro país, por este tipo de cosas. Por eso uno les pierde la confianza, por eso uno no les cree… ‘yo no grabé nada… yo fui el que grabé’”, continuó.

Miguel Mellado

En la misma línea apuntó que “ahora van a tener que hacer igual que en los cumpleaños o en los almuerzos: una cajita y vayan metiendo celulares, computadores, tablets. Como niños chicos”.

“Me parece que uno no necesita dejar el teléfono en una cajita para que confíen en uno. Si yo soy político y me siento con el Presidente, es una conversación cara a cara, privada, directa, de confianza y no para andar grabando y después ponerlo en un medio de comunicación. Eso es reírse en la cara del Presidente y de los diputados que están al lado. Un poco más de respeto con el Presidente, te puede gustar o no, pero eso no se le hace al Presidente”, agregó.

“Este tema tiene que ser tocado con más dureza”

Posteriormente, Rodrigo Sepúlveda manifestó una crítica a RN, partido político al que pertenece Miguel Mellado. “Acá la pérdida de confianza es absoluta y siento que Renovación Nacional ha sido muy suave con esto, si esto es muy grave, o sea, ¿Cualquier conversación hoy se puede grabar y se puede emitir?… ¡No! ¡Eso está prohibido! No se puede hacer y menos de una autoridad hablando cosas relevantes del país. Me parece que hay que hablarlo con más dureza, siento que han sido muy suaves con esto, independientemente de la persona que fue. Creo que este tema tiene que ser tocado con más dureza”, estableció.

“Diputado Mellado, con todo el cariño del mundo, fuera usted o cualquiera: ¡No pueden! ¡Dónde está el respeto al Presidente de la República!”, cerró.