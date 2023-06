“Arenita” Rodríguez lanzó dura crítica política sobre el futuro de Chile: “Desde que el país eligió Rechazo...”

Arenita, la ex chica Yingo, se pronunció desde Europa sobre la situación política en Chile después del plebiscito constitucional. Radicada en Dinamarca desde hace algunos años, Natalia Rodríguez añadió una “caja de preguntas” para responder dudas de sus seguidores. En esta dinámica fue que se refirió a su opinión política y perspectiva sobre el panorama en Chile.

[ LEE TAMBIÉN: “Es difícil ver cómo cambia tu cuerpo”: Natalia “Arenita” Rodríguez cuenta la firma sobre cómo se ha sentido en su embarazo ]

Cuando se le preguntó qué cree que le falta a Chile para ser como otros países, Arenita respondió sin rodeos: “Les faltó haber aprobado la Constitución que rechazaron. Y no digo más porque ya no me meto en nada que tenga que ver con política en Chile. Desde que el país eligió Rechazo, ya me desentiendo de todo eso”.

Arenita Natalia Rodríguez Natalia Rodríguez se refirió al plebiscito del 2022 en Chile. Captura de Instagram

Tras expresar su opinión, la influencer recibió mensajes negativos por parte de “haters”, pero aseguró que no les presta atención.

“No seas ridícula. Ese bodrio era inaprobable”, le escribieron en respuesta a su historia opinando sobre el “rechazo”. “Me llega mucho hate cuando hablo de política”, comentó, añadiendo que “En general nunca pesco ni responde hate, pero ahora me pilló de mal humor”.

Según manifestó la exchica yingo su enfoque principal ahora está en su vida en Dinamarca junto a su pareja danesa, Jens Bach, y su próximo hijo.

Arenita, de 35 años, confirmó que no tiene planes de regresar a Chile por el momento. Quiere que su hijo nazca y reciba su educación en Dinamarca, ya que considera que es “lo mejor que puedo hacer por el/ella”.

Arenita Natalia Rodríguez Natalia Rodríguez espera actualmente a su primer bebé. Captura de Instagram

A pesar de su distancia física, la ex chica Yingo sigue en contacto diario con sus seguidores y continúa compartiendo aspectos de su vida en las redes sociales. Cabe destacar que este mes anunció el estreno de su podcast “Chao! Me largue”, en Spotify, donde la chilena conversará con sus seguidores sobre su experiencia viviendo en el extranjero.