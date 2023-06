“¡Ella está juntando agua en un tarro de basura!”: Rodrigo Sepúlveda se indignó por situación de vecina de Licantén

En una reciente emisión de Meganoticias Alerta, que debutó en un nuevo horario de 12 a 15 horas, Rodrigo Sepúlveda, presentador del programa, expresó su profunda frustración ante la situación de diferentes familias afectadas por el reciente sistema frontal.

Durante un reporte en vivo desde Licantén, el reportero Gonzalo Ramírez se encontró con Pamela, la dueña de una tienda local, cuyo relato generó indignación inmediata en Sepúlveda. “Mi casa y mi local están inundados, estoy de brazos cruzados. Tengo que darle prioridad a mi local, porque con eso podré levantar mi casa”, compartió Pamela.

“Todos dicen que la ayuda está dada, pero nadie ha llegado, solo los del GOPE vinieron a dejarme agua”, agregó.

Más tarde Pamela mencionó que les indicaron que fueran a la Plaza de Licantén a buscar agua potable, pero no tenían recipientes para almacenarla. “Deberían poner un contenedor acá cerca para poder sacar cuando necesitamos, ahora estamos ocupando tarros de la basura”, reclamó.

Esta revelación provocó una fuerte reacción en Rodrigo Sepúlveda, especialmente cuando la vecina acusó a las autoridades municipales de no brindar apoyo. “No puede ser”, comenzó diciendo, luego de que Pamela mencionara que a pesar de todos sus problemas, seguirán cobrándole el arriendo y las patentes.

“Esto es una locura, ¿sabes qué? Me gustaría que todas las autoridades vieran lo que estamos mostrando. ¡Ella está juntando agua en un tarro de basura!”, exclamó ‘Sepu’.

Rodrigo Sepúlveda Vecina de Licantén denuncia que no tienen donde guardar agua potable. Captura de pantalla

El periodista continuó enfatizando que el sistema frontal ocurrió el viernes y ahora era martes, sin embargo, aún no hay soluciones para las personas afectadas. “Seguimos escuchando esto, ¿es tan difícil llevar camiones con bidones de agua? ¿Es tan difícil llevar gente del ejército a limpiar las calles? ¿Que empresas con hidrolavadoras vayan a limpiar?”, expresó molesto.

“¿Es tanta plata que hay que poner? Porque a la señora le van a cobrar igual después, y no tiene con qué pagar, porque tiene el local cerrado (…) No es que uno alegue por alegar, pero me irrita esto”, sentenció Sepúlveda con evidente enojo.