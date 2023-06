“Hice el ridículo, como siempre”: tiktoker chileno sufrió inesperado fail en Nueva York tras encontrarse con Oscar Isaac

Un divertido lapsus, que le costó convertirse en pocas horas en viral de redes sociales sufrió hace un par de días Ricardo Olivares, un tiktoker chileno que se encuentra vacacionando en Nueva York, y quien tuvo un particular e inesperado encuentro con el actor Oscar Isaac.

Fue durante un paseo por “La Gran Manzana” donde el usuario de TikTok @dondericardo se encontró con el actor estadounidense, de origen guatemalteco, y reconocido en nuestro país por su estrecha amistad con Pedro Pascal, con quien inmediatamente trató de hablar.

El fail con Óscar Isaac

“Hueón, hay un famoso aquí, no sabemos quién es. Están todos aquí, me vine a meter”, inició Ricardo, quien al visualizar que el personaje en cuestión era el amigo del actor chileno, intentó conseguir un saludo del protagonista de “Moon Knight” y “Spider-Man: Across the Siper-Verse” para publicar en sus redes sociales.

“Ah, es el amigo de Pedro Pascal (...) Óscar, to Chile. Pedro Pascal, Chile. Hi”, gritó el tiktoker nacional, quien consiguió llamar la atención de Isaac al punto que el actor miró hacia la cámara de su dispositivo celular y le respondió a Ricardo, con un fluido y claro español “hola, que tal”.

“Óscar, ay conch... la media volá (sic). Camila ven, sácate una foto con el Óscar. Estamos aquí con el Óscar, es amigo mío y del Pedro (Pascal). La media volá (sic) Camila, estuve con un famoso. ¿Cómo no vas a saber quién es? Si es que hizo tantas películas”, prosiguió el tiktoker, quien luego de digerir su evidente emoción al compartir con Isaac, cayó en cuenta que trató de hablarle en inglés cuando el actor hablaba un español tan fluido como el suyo.

Pedro Pascal llama a Oscar Isaac ‘el más papi de todos’ y muestra su complicidad

“La gente cu… falta de respeto”: Española criticó duramente a chilenos que escuchan música sin audífonos en el transporte público

“El actor Óscar Isaac es guatemalteco y habla un perfecto español. Y yo hablándole como estúpido en inglés. Hice el ridículo, como siempre”, publicó posteriormente Ricardo en su cuenta de TikTok, plataforma en la que debió asumir su fail ante sus seguidores.