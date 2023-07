Coco Legrand analizó el origen del estallido social: “No considero que se haya provocado por los 30 pesos”

Matilde Burgos, conductora de CNN Íntimo, entrevistó en su programa a Alejandro González, más conocido como Coco Legrand, quien lanzó un particular análisis sobre el estallido social.

El artista regresó a los escenarios con su show denominado 70 o sé tonto, en donde analiza con su característica acidez la contingencia nacional.

“Después de haber creído que éramos hijos del desarrollo, hoy somos huérfanos absolutos, no nos defiende nadie, no nos cuida nadie, sino que ahora todo provoca un miedo y eso también he querido decirlo de alguna forma y mostrar precisamente el que, de haber sido hijos de la prosperidad, hoy somos huérfanos de la inseguridad”, expresó.

El análisis de Chile que hizo Coco Legrand

Hablando del Chile actual, el comediante no pudo hacerle el quite a la crisis social que viene arrastrando el país en los últimos años.

“Este estallido, yo no considero que se haya provocado por los 30 pesos de reajuste ni por los 30 años de gobiernos intermitentes, más bien esto tiene que ver con los más de 500 años de conquista basados en el poder de las armas y en la imposición de nuevas creencias religiosas”, aseguró.

“Eso fue lo que provocó una herida profunda en la memoria de los Pueblos Originarios que se fue heredando de generación en generación en la base misma de nuestra sangre mestiza que nos caracteriza”, agregó.

En esa misma línea, el humorista señaló que “este es el minuto preciso y precioso para encontrar el camino del encuentro con los demás y así lograr ser el somos, diluyendo de una vez por todas la rabia y el odio, dejando espacios amplios para que se haga presente la confianza sincera, es vital que eso salga y así tener la oportunidad de ver nacer la emoción de la paz”.

“Solo a través de la paz vamos a poder construir un Chile mejor”, manifestó, según consignó Página 7.

Ya no cree en la política

González reveló además por qué nunca ha mostrado su postura en ciertas materias. “Yo dejé de creer en la política, gracias a los políticos, dejé de creer en la fe, gracias a los santos violadores”.

“Yo soy hocicón del pensamiento, yo lo que trato es de siempre estar atento de lo que la gente me cuenta”, continuó.

Todos estos pensamientos dieron paso a los libretos de su nuevo show: “Hay varias cosas que he escrito precisamente para poder explicarlas, lo que pienso (…) O tenemos la capacidad de vivir en comunidad o estamos jodidos”, lanzó.

“Uno también tiene que darse cuenta de que hay cierta edad para cumplir ciertos roles que yo siento que con esta obra me quiero despedir porque creo que ya de aquí para adelante lo que voy a hacer es dedicarme a estar con mi familia en todo lo que pueda, no creo que ya necesite estar más encima dando mis opiniones a través del humor, sino que simplemente estaría al lado de mis nietos, de mis hijos, hijas”, finalizó.