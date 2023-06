“Hasta vernos muertos...”: Marcianeke perdió la paciencia y pidió parar con el ciberbullying

El cantante urbano Marcianeke realizó un duro descargo contra los haters en redes sociales y les pidió que pongan freno a sus descarnadas críticas, las cuales incluso provocaron que su compañero del género Galee Galee se quitara la vida tras ser acosado por comentarios en su contra.

Debido a esto, el artista publicó un potente mensaje en su cuenta de Instagram, con la esperanza que los odiosos cibernautas consideren el tono de sus opiniones, por el bien de la persona que las recibe.

[ “Contigo en la mañana”: Joven deportista recibió una gran donación para competir en representación de Chile ]

“Cualquier rabia CTM. Haters qls, no queremos que nuestros hermanos artistas se sigan arrebatando la vida por culpa de sus criticas qls”, escribió en sus historias.

Si bien, no explicó el contexto en que se habrían originados las nuevas críticas o si se refería en alguna en especial, pidió que pararan con los insultos desmedidos.

“Mea vola, no van a quedar tranquilos hasta vernos a todos los cantantes urbanos muertos. Póngase vios”, finalizó, haciendo recordar el trágico final de Galee Galee.

Marcianeke preocupó a seguidores

Días atrás, Marcianeke publicó otro mensaje que preocupó a sus seguidores, puesto que también hacía referencia a un suicidio.

“Por qué no me llevaste contigo conch… Ya quiero que se aclaren todas las hueás. Tengo cualquier pena, no doy ni un minuto más aquí”, partió expresando.

“Perdón mi gente, pero espero que alguna vez una puta persona logre entender y logre aclarar todas estas hueás, porque yo no doy más. La pulenta, la pulenta, no quiero más sentirme así”, continuó.

Luego de aquellas preocupantes palabras, Yasna Muñoz, madre del interprete de “Qué pasa?”, hizo un llamado de alerta. “Por favor, de corazón y como mamá, pido respeto. No opinen, mi hijo no solo es Marcianeke, es humano, tiene días alegres y días tristes”, manifestó.

“Días que está acompañado y días solos, pero dejen de comentar que es la droga, la plata, mujeres, que soy yo también”, agregó.

Para finalizar, la madre del artista oriundo de Talca también abordó lo sucedido en torno a la muerte de Gabriel Zúñiga, más conocido como Galee Galee.

“Sus comentarios hacen tomar decisiones lamentables. Ya vivimos hace poco la partida de Galee y no aprenden”, lamentó.