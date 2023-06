“Me sentí avergonzada de esto”: Trinidad Cerda realizó impactante confesión en Gran Hermano

Una sensible confesión realizó la participante del reality de Chilevisión, Gran Hermano, Trinidad Cerda a sus compañeros de encierro, revelando una grave etapa de abuso sexual que sufrió desde su infancia hasta la adolescencia.

“Cuando yo tenía ocho, nueve años, abusaron de mí en un retiro espiritual, fue un líder”, contó la joven, una de las más queridas por los integrantes del encierro.

“Ese abuso hizo que, de alguna manera, mi sexualidad se quebrante. Después de no entenderlo por mucho tiempo, para mí se empezó a normalizar”, lamentó la tripulante de vuelo de 34 años.

Su desahogo lo realizó como una forma de compartir su experiencia y que sus compañeros conocieran parte de su vida. Producto de ello, contó también el abuso reiterado que sufrió por un primo, el cual duró varios años.

Trinidad Cerda realizó íntima confesión

“Una persona de mi familia, un primo entre comillas, me convenció de que lo mejor para hacer todas las noches y siempre en la oscuridad era practicar relaciones sexuales desde que yo tenía 7 años y hasta mis 14″.

Esto provocó en Trinidad Cerda un desequilibrio emocional que comenzó a tratarse ya en edad adulta.

“Siento que toda mi vida he luchado por estar segura con mi sexualidad, con mi cuerpo y quién soy. Es algo que me ha dolido harto, pero recién a mis 32, 33 años empecé a tomar conciencia y a tomar terapia. Mucho tiempo me sentí avergonzada de esto. Ni siquiera sentí miedo ni otras cosas, sino que era vergüenza. La verdad es que, cuando alguien te convence y tú eres la que recibe esto, tiene otro nombre”.

Sin embargo, a pesar de la etapa que la marcó, está feliz de la mujer que es hoy en día.

“Hoy soy feliz y estoy contenta de ser quien soy. Soy una mujer súper alegre. Hay más cosas de mi historia, pero solo les quiero compartir esto para empezar a conocernos un poco más”, sentenció Trinidad Cerda.