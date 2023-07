“Tal vez no sea esa mi misión en esta vida”: Aylén Milla confesó que no pudo congelar sus óvulos para ser madre

Aylén Milla, modelo, influencer y ex chica reality, compartió recientemente con sus seguidores una triste noticia sobre un profundo anhelo que tenía y que lamentablemente no pudo cumplir. A través de sus redes sociales, reveló que intentó congelar sus óvulos para preservar su fertilidad, pero el proceso no fue exitoso.

Durante una dinámica interactiva en su cuenta de Instagram, uno de sus seguidores le preguntó: “¿Llegaste a congelar tus óvulos? Espero no te incomode mi pregunta”. A lo que ella respondió con sinceridad: ”Lo intenté y no funcionó. No generé ovocitos. Hice el proceso, entré al pabellón y no pudieron obtener nada para congelar. Es otra de las tantas cosas tristes que me pasó a finales del 2022. Otro duelo más”, confesó la modelo.

Aylén Milla añadió su profundo deseo de convertirse en madre y su visión de formar una familia. “Mi sueño siempre fue tener 3 hijos propios y 1 adoptado, tal vez no sea esa mi misión en esta vida”, expresó con cierta resignación.

Aylén Milla confesó que no pudo congelar sus óvulos para ser madre.

Durante la dinámica de la “caja de pregunta” otro usuario le preguntó sobre sus sueños actuales, considerando su experiencia reciente. Aylén reflexionó sobre su situación y expresó que, después de atravesar una enfermedad y enfrentar diversas dificultades, ya no está segura de lo que quiere.

“No quiero nada de lo que tenía antes. Quiero reestructurar toda mi vida, mis metas, mis sueños. Ya no quiero metas a largo plazo, solo vivo el presente, pues es todo lo que aprendí que tengo”, afirmó la modelo. Aylén agregó que ha dejado atrás las expectativas y ahora busca vivir en paz, armonía, con salud y seguridad.