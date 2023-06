“Veo tres alambres salidos de mi pecho...”: Aylén Milla detalló doloroso procedimiento por cáncer

Aylén Milla entregó detalles del nuevo procedimiento médico al cual fue sometida, tras terminar con sus 13 quimioterapias, en su lucha por vencer el cáncer de mama triple negativo que le fue diagnosticado en noviembre del año 2022.

“Empezamos a la madrugada. Primero, me hicieron una marcación en la mama (…) dolió mucho para ser sincera”, afirmó.

La modelo argentina y exchica reality reveló a sus seguidoras que la intervención fue más compleja de lo que creía.

“Yo pensaba que era una marcación con un Sharpie, pero no era solo eso (…) me pusieron unos alambres, fue lo más feo de este tratamiento de meses”, consignó Página 7.

De igual forma, agradeció la dedicación y cuidados de las especialistas.

“Creo que la parte de donde más sufrí fue la marcación, igual las chicas fueron un amor y lo más cuidadosas. Chicos, me ponían tres alambres adentro de la mama”, agregó.

Aylén Milla explica procedimiento

“Te sientan en un mamógrafo, te aprietan la mama bien fuerte (…) de repente me miro y veo tres alambres salidos de mi pecho todo ensangrentado, era horrible”.

“No le deseo a nadie esto, pero quería contar también un poco de la realidad. Si bien siempre soy optimista y mi umbral de dolor es muy alto, esas son una de las cosas que más me dolió”, añadió en una de sus historias de Instagram.

“Fue doloroso, horrible y me puse a llorar cuando vi todo eso. Tenía como sensación de desmayarme mientras me estaban haciendo ese tratamiento, porque primero me ponen tres pinchazos de anestesia y después tres pinchazos extrañísimos. Fue un poco terrible, pero ya estoy bien”, afirmó.

“Lo de la mama salió todo bien (…) el cirujano que me operó fue un amor, porque no me duele nada”, concluyó.