Chilena se hizo viral de TikTok por alabar el ceviche peruano: “Supera mil veces nuestra comida”

Una joven chilena se convirtió esta semana en un viral de TikTok luego de reconocer a una tiktoker peruana que la comida de ese país es “mil veces” mejor a la nacional luego de probar un plato de ceviche con arroz

El registro, subido a la red social por la usuaria @caritolinda43, no sólo causó impacto y decenas de comentarios en el hilo que se abrió en la publicación, sino que en medios peruanos, habituales a la hora de promocionar sus preparaciones tradicionales gracias a los virales de las plataformas sociales.

El nuevo viral de TikTok

“Acá, con una chilena. ¿El ceviche, de dónde es?”, se escucha preguntar a la autora del registro, quien encontró la categórica respuesta de la nacional al probar el especial ceviche que le hicieron, y que no tuvo cebolla “porque ese ingrediente en específico -y típico en dicho plato- no le gustaba a la comensal”, según reveló 24horas.cl.

“Aclaración: a ella no le gusta la cebolla, por eso no le eche”, explicó @caritolinda43.

“De Perú (...) Está muy rico. Yo digo que la comida peruana supera mil veces a la comida chilena”, enfatizó la joven, cuya afirmación fue ampliamente celebrada por los seguidores de la tiktokera peruana.

“Ella sí sabe, ceviche con arroz, qué rico”; “El ceviche, lo mejor”; “La segunda chilena que me cae bien después de Mon (Laferte)”; “Se ganó mi corazón”; “Ella me llena de orgullo, la llevaré a Perú, suegra”; o “Qué bueno que lo sepas y lo tengas claro, reina”, que se multiplicaron en el registro de la influencer peruana.

“¡No quiero mirar!”: La divertida reacción de mamá rancagüina que pasó susto en el teleférico de Santiago

“No saben vivir”: El viral que acusa a vecinos ruidosos de Estación Central

Cabe destacar que a inicios de este año, el diario larepublica.pe ya había dado cuenta de otro viral de un chileno alabando la preparación peruana, y poniendo a la comida de ese país por encima de la nacional.

Fue el caso del tiktoker José Ignacio Lucero, quien al probar por primera vez la preparación peruana, aseguró haber quedado “totalmente sorprendido” por el sabor y textura del plato.