“¡Si estás apurado ándate a otra pega!”: Senador Soria gritó y golpeó la mesa en plena sesión por caso Fundaciones

El senador Jorge Soria (PPD) se salió de sus casillas durante una sesión de la Comisión de Vivienda donde se analizaba el escándalo por los convenios entre fundaciones y el Ministerio de Vivienda.

El representante de Atacama no aguantó que el presidente de la instancia, Fidel Espinoza (PS), le solicitara apurar su intervención y reaccionó muy enojado.

“¡Ya termino! ¡Y aunque te moleste estoy pensando en mi Chile, en mi gente que está sufriendo, que no come! ¡Y que si tú estás apurado, bueno, ándate a otra pega y no seas ni senador ni diputado! ¡Aquí uno viene porque quiere al pueblo, a su país, Chile, y si no, no vengan pues! Todo apurado no hacemos nada”, lanzó Soria, golpeando la mesa.

Disculpas

Quienes estaban en la cosmisión quedaron sorprendidos, incluido el ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien llegó a entregar antecedentes sobre las posibles irregularidades en el caso Fundaciones.

Pese al tenso momento, el senador Espinoza quiso pasar por alto el momento y no dijo nada al respecto. Tampoco lo hicieron los demás. Sin embargo, cuando la sesión finalizó, Soria se disculpó.

“Perdona que haya sido un roto, presidente, pero si no rompemos el sistema, vamos a seguir en esta reunión siempre apurados, todos apurados. Dejemos de estar apurados”, recalcó.